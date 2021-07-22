Раиси намерен в ближайшее время решить проблему с водоснабжением в Хузестане

Тегеран, 22 июля. Избранный президент Ирана Эбрахим Раиси поручил начать работу над решением проблемы с нехваткой воды в провинции Хузестан. Соответствующее распоряжение он сделал в ходе специального заседания по ситуации в регионе.

Одержавший победу на июньских президентских выборах политик выразил глубокое сожаление в связи с положением, в котором оказались жители провинции, где на протяжении нескольких дней не утихают протесты на воне дефицита питьевой воды. Раиси заметил, что в решении данного вопроса нельзя терять время — решить его нужно еще до формирования нового правительства, которое приступит к работе только в августе.

«Дабы не терять время до формирования и утверждения нового правительства мы организовали это заседание, чтобы найти оперативное решение для проблем в провинции Хузестан и сделать все, что возможно в настоящий момент», — заявил он.

Избранный глава государства задал чиновникам вопрос о том, почему в Хузестане до сих нет необходимого опреснительного оборудования, а также напомнил, что остается нерешенной и проблема выделения средств на развитие водно- и электроэнергетического сектора региона.

A day after #Iran's supreme leader posted on Instagram ordering officials to address the problems in #Khuzestan Province, President-elect Ebrahim Raisi today convened a meeting on the subject. It looks like Rezaei is there after his trip--hard to tell with mask. pic.twitter.com/3OAMCBE652 — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) July 22, 2021

По мнению Раиси, на сегодняшний день формирование стратегического совета для изучения ситуации в провинции остается одной из приоритетных задач Тегерана. И любые расходы на решение проблем региона, уверен экс-глава судебной власти страны, будут инвестициями, а не тратами.

«Народ Хузестана проявил мужество и многое сделал для обеспечения безопасности страны. Мы приступили к изучению проблемы и разработке плана по ее решению», — подчеркнул Раиси.

Избранный глава Исламской республики сообщил, что у правительства будет краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный план решения проблемы с водоснабжением Хузестана. В рамках этого процесса власти будут тесно сотрудничать и с местными жителями, и с компетентными ведомствами.

Водный бунт

Жители Хузестана начали выходить на акции протеста из-за регулярных перебоев с поставкой воды неделю назад. Дефицит стал следствием засухи в Иране, которую вызвало резкое снижение количества осадков.

Министр энергетики страны Реза Ардаканиан сообщал, что 2021 год может стать самым засушливым за последние 50 лет. При этом обмеление рек приводит не только к перебоям с подачей пресной воды в города, но и к проблемам в работе гидроэлектростанций.

Water-crisis protests in Iran’s Khuzestan turn deadly after police officer shot dead, say authorities https://t.co/U6nja6Nrtp pic.twitter.com/7O90HHmofr — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 21, 2021

В результате протестных акций, уже состоявшихся в ряде региональных городов, погибли как минимум три человека, среди которых один сотрудник полиции. На фоне плачевной ситуации с водоснабжением 21 июля в Хузестан была направлена колонна из 30 автоцистерн с питьевой водой. Ее поставку курировал Корпус стражей Исламской революции.

Новая власть

Избранный президент Эбрахим Раиси, который заявил о своем намерении решить проблему с водой в Хузестане, официально вступит в должность в грядущем августе. Он одержал победу на выборах главы государства, которые прошли в Иране 18 июня, заручившись поддержкой почти 62% избирателей. При этом явка на выборах составила 49%.

Ранее Раиси занимал пост главы судебной власти республики. Он известен как сторонник жесткой линии в отношении Запада, из-за чего уходящая администрация Ирана опасалась, что позиция нового лидера может негативно сказаться на возобновлении ядерной сделки. Переговоры по возрождению соглашения продолжаются в Вене с апреля.

Между тем сам ультраконсерватор Раиси подчеркивал, что намерен продолжать курс на возвращение сделки к жизни, но при условии, что она будет отвечать интересам Ирана.