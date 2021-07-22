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В Турции примут закон о подотчетности СМИ, существующих на иностранные средства
Весь мир
В Турции примут закон о подотчетности СМИ, существующих на иностранные средства
Федеральное агентство новостей  / 

Анкара, 22 июля. Закон о регулировании финансируемых из-за рубежа СМИ будет принят в Турции в ближайшее время. Подобные издания, базирующиеся на территории республики, будут обязаны предоставлять подробный отчет о своей деятельности властям каждые полгода.

С 2001 года американский фонд Chrest Foundation предоставил гранты на сотни тысяч долларов оппозиционным турецким изданиям, в число которых входят Medyascope, Bianet, Serbestiyet, платформа видео-новостей 140Journos. Информация об этом появилась в проправительственном СМИ Takvim daily, обвинившем «грантоедов» в противодействии интересам Турции.

«Мы не допустим деятельности пятой колонны под новыми масками. Необходимо издать новое положение, касающееся средств массовой информации, которые работают с иностранными государствами и институтами. Вы можете наблюдать подобный пример в Соединенных Штатах, где СМИ, финансируемые из-за рубежа, обязаны информировать правительство США о своей деятельности», — сообщил директор по коммуникациям президента Турции Фахреттин Алтун.

Алтун добавил, что правила касательно иностранного финансирования новостных организаций будут доработаны как можно скорее.

Подобные новости ожидаемо встретили негодование со стороны представителей оппозиционных изданий. По их словам, иностранные гранты являются единственным возможным источником для поддержания их деятельности в сегодняшних условиях.

«Турция — страна безработных журналистов благодаря этому правительству. Они финансируют лояльные газеты <…> Другие же не могут даже получать доход от частной рекламы из-за его давления», —заявил один из них на условиях анонимности.

Некоторые известные в Турции личности выступили в поддержку оппозиционных изданий, и прежде всего — Medyascope, у которого свыше четверти миллиона подписчиков на YouTube.

«Medyascope продолжала вести смелую и беспристрастную работу над новостями в то время, когда независимая журналистика почти умерла. Мы им доверяем», — сказал Ахмет Гюнештекин, художник и скульптор курдского происхождения.

Турецкая Республика занимает 153 место среди стран мира по индексу свободы прессы. Традиционные СМИ контролируются проправительственными конгломератами, в то время как небольшие альтернативные издания действуют за счет зарубежной помощи и контекстной рекламы.

Показательным является событие сентября 2020 года, когда в турецком сегменте интернета стала распространяться информация, порочащая президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. В результате правоохранительные органы допросили свыше 36 тысяч человек, из которых 3 400 отправились в места заключения.

За последние несколько лет в Турции были арестованы несколько сотен журналистов, с критической точки зрения освещавших участие республики в военных конфликтах.

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