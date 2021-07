В Турции примут закон о подотчетности СМИ, существующих на иностранные средства

Анкара, 22 июля. Закон о регулировании финансируемых из-за рубежа СМИ будет принят в Турции в ближайшее время. Подобные издания, базирующиеся на территории республики, будут обязаны предоставлять подробный отчет о своей деятельности властям каждые полгода.

С 2001 года американский фонд Chrest Foundation предоставил гранты на сотни тысяч долларов оппозиционным турецким изданиям, в число которых входят Medyascope, Bianet, Serbestiyet, платформа видео-новостей 140Journos. Информация об этом появилась в проправительственном СМИ Takvim daily, обвинившем «грантоедов» в противодействии интересам Турции.

Presidency’s Communications Director: We won’t allow fifth column activities Presidency’s Communications Director Fahrettin Altun has made a statement regarding news reports about some media outlets being funded by foreign countries, saying, "We will n... https://t.co/YIjFzVNHtZ pic.twitter.com/nl6z7o9ZVO

Алтун добавил, что правила касательно иностранного финансирования новостных организаций будут доработаны как можно скорее.

Подобные новости ожидаемо встретили негодование со стороны представителей оппозиционных изданий. По их словам, иностранные гранты являются единственным возможным источником для поддержания их деятельности в сегодняшних условиях.

Некоторые известные в Турции личности выступили в поддержку оппозиционных изданий, и прежде всего — Medyascope, у которого свыше четверти миллиона подписчиков на YouTube.

Турецкая Республика занимает 153 место среди стран мира по индексу свободы прессы. Традиционные СМИ контролируются проправительственными конгломератами, в то время как небольшие альтернативные издания действуют за счет зарубежной помощи и контекстной рекламы.

Journalists who reported the 6th anniversary of Suruc Massacre protests faced brutality by the police in Turkey.

These severe attacks on journalists are serious threat to press freedom.

This is also an assault on public's right to obtain real information.#JournalismIsNotACrime pic.twitter.com/uqEZPNS7cK