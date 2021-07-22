Отечественную авионику мирового уровня представили на МАКС-2021

Генеральный директор Института Авиационного Приборостроения «Навигатор» Сергей Бабуров рассказал ФАН о новейших разработках, обеспечивающих безопасность полетов.

— Сергей Владимирович, на МАКС-2021 представлен стенд Института «Навигатор», где можно ознакомится с авионикой вашего производства. Расскажите простыми словами, что же такое авионика?

— Мы с вами, как обычные обыватели, привыкли видеть воздушные суда — самолет, вертолет с внешней стороны, как он летит в небе, либо с внутренней стороны, с пассажирских сидений. Но этими машинами управляет определенный набор оборудования. Вот этот набор оборудования, который позволяет безопасно совершать маневрирование воздушным судном, взлетом, посадкой, полетом и крейсерским полетом в том числе, это все и называется одним красивым словом авионика.

— Ваш институт занимается разработкой и производством систем безопасности полетов с 1992 года. Каких результатов удалось достичь за это время?

— Институт Авиационного Приборостроения «Навигатор» славится своими радиотехническими системами навигации, посадки, управления воздушным движением, систем предупреждения столкновения в воздухе между воздушными судами, системами предупреждения близости земли, которые позволяют избежать столкновения с поверхностью, с землей, с горами, с аэропортами, со столбами, но кроме того, тот интеллектуальный задел многолетний, который у нас есть, который мы наработали благодаря этой аппаратуре, позволяет нам интегрировать это все в комплексы бортового оборудования.

— Расскажите, с чем именно вы приехали на авиасалон МАКС-2021? Какие новинки представляете?

— На выставке мы, во-первых, представили новый комплекс бортового оборудования полной «стеклянной кабины» для Ми-8, которая является уже серийным изделием и изготовлена из серийных блоков, прошедших сертификацию. Второе, то что вы тоже могли наблюдать, это проекционная «стеклянная кабина», которая построена впервые, наверное, в Российской Федерации, на МАКС точно впервые представлена.

— В чем ее особенности?

— Ну представьте, телефон, если его пробить пулей или молотком, он перестает работать, но в нашем случает все построено от обратного пути, это не жк-матрица, внутри у нас есть проекторы. Если пуля просто пробьет кабину, то оборудование все-равно продолжит работать, проектор внутри работает, просто появится отверстие. Это уникальная разработка, которая востребована и военно-воздушными силами Российской Федерации, и в целом очень проста, удобна, и самое главное ее ценовые характеристики ниже и в обслуживании, и в закупке, нежели обычные жк-матрицы.

Международный авиационно-космический салон (МАКС) — международная аэрокосмическая выставка, которая проходит на территории аэродрома Жуковский в Подмосковье с 20 по 25 июля.