Политолог и депутат доходчиво объяснили смысл жалобы России на Украину в ЕСПЧ

Жалоба России на Украину в ЕСПЧ — это список причин, из-за которых Москва не собирается кормить Киев, как того хочет Вашингтон. Об этом в беседе с ФАН заявили политолог Дмитрий Журавлев и депутат Госдумы Александр Шерин.

Ранее стало известно, что Россия подала жалобу в ЕСПЧ по фактам нарушения прав и свобод человека на Украине. В документе на власти соседней страны возлагается ответственность за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе в Киеве на Майдане, в Доме профсоюзов в Одессе, в Донбассе. Речь идет и о преследовании инакомыслящих, дискриминации русскоговорящего населения, водной блокаде Крыма и многое другое.

По мнению директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, никаких мер по жалобе Европейский суд принимать не будет.

«Надежды на признание лицемерным Западом факта, что на Украине попираются права и свободы людей и идет война против русскоязычного населения, нет. Любые вопросы по правовым отношениям в Европе решаются исходя из аксиомы: «То, что говорят и делают русские — плохо!» Так заведено со времен Хельсинских соглашений», — сказал эксперт.

Журавлев сообщил, что в ЕСПЧ Москва обратилась по причине договоренности американцев, немцев и поляков.

«Они решили, что Россия будет кормить Украину, независимо, качаем мы через нее газ, или нет. Жалоба — это список причин, по которым мы не хотим брать на довольствие своих соседей, — обратил внимание политолог. — Арбитраж Гааги уже выносил решение о том, что «Россия должна Украине денег, потому что на Украине плохое экономическое положение». Мы имеем полное право не содержать страну, которой ничего не должны, и которая является проводником антироссийской политики Вашингтона, но в США и Европе считают иначе».

Журавлев высказал мнение, что «платить и каяться» Россия не обязана ни с точки зрения закона, ни с точки зрения морали.

«Со времен Пета I мы пытаемся доказать Европе, что мы хорошие, и все время платим при этом. В перспективе, в случае если Европа продолжит свою русофобскую политику, перед нами может встать общий вопрос об отношениях с ЕСПЧ, ООН и Европой. Российские углеводороды нужны Европе больше, чем Евросоюз России», — подчеркнул собеседник ФАН.

Несмотря на очевидную правоту России, вопрос международных отношений сложен, и его придется прорабатывать, констатировал директор Института региональных проблем.

Global Look Press / Christoph Soeder / John Edward Linden / Andrey Nekrasov

В свою очередь депутат Госдумы Александр Шерин считает, что добиться справедливости в международном суде Россия может.

«Независимо от того, как ЕСПЧ отреагирует на жалобу Российской Федерации, мы будем соблюдать юридические нормы. Мы копим доказательную базу и собираем материал, действуем в правовом поле и показываем всему миру, что мы говорим правду. Виновные в преступлениях, которые творятся на Украине, должны нести ответственность, даже если они занимают там высокие посты», — сообщил парламентарий.

По мнению политика, Россия должна говорить о том, что после государственного переворота на Украине, организованного западными спецслужбами, там осуществляется геноцид русских. Жалоба подана в ЕСПЧ именно сейчас потому, что провокации со стороны Украины под руководством США участились, пояснил Шерин.

«Помимо общественной огласки мы должны добиваться судебного решения. В этом направлении работают наши юристы. Они любят принимать решения против России, мы должны заставить ЕСПЧ защитить права человека, в данном случае — русскоязычных людей. В противном случае Европейский суд полностью дискредитирует себя», — заявил депутат.

Александр Шерин высказал мнение, что диалога может не получиться — практически все «независимые» международные организации созданы Западом для оказания давления на Россию. По словам политика, в случае отказа ЕСПЧ признать очевидное «маски будут сброшены».

Ранее ФАН объяснил, как партия «Яблоко», пекущаяся об интересах правительства Украины, нарушает российский закон.