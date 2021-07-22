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Прокуратура займется ДТП в Анапе с несколькими пострадавшими
Происшествия
Прокуратура займется ДТП в Анапе с несколькими пострадавшими
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Анапа, 22 июля. Прокуратура сообщила о начале проверки по факту дорожного происшествия с иномаркой, которая на полном ходу наехала на пешеходов в Анапе.

Как сообщили ФАН в отделе подготовки оперативной информации регионального управления ГИБДД, пострадавших госпитализировали, точное их количество устанавливается.

«Наезд был на пешеходов,их госпитализировали, сейчас осматривают, но примерно человек шесть», — заявил источник ФАН.

Напомним, иномарка на высокой скорости наехала на пешеходов в селе Сукко в пятницу днем, 22 июля. По предварительным данным, водитель Toyota RAV4 уснул за рулем. Пострадавшими стала семья, приехавшая на курорт из города Владимира. Была травмирована 0-летняя женщина, 38-летний мужчина, а также 3-летний и 8-летний мальчики. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб.

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дтп прокуратура анапа
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