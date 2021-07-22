В США анонсировали санкции против Кубы

Вашингтон, 22 июля. США намерены ввести санкции против представителей кубинского кабмина, сообщила американская газета Politico.

Президент США Джо Байден объявит о введении персональных ограничительных мер против представителей кубинского правительства, отмечается в сообщении издания.

Ранее МИД России выразил поддержку властям Кубы в стремлении к стабилизации обстановки в стране. Москва наблюдает за ситуацией в североамериканском государстве, подчеркнул замглавы российского дипведомства Сергей Рябков.