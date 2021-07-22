Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 17:59
17:58
Общество
Найденные на Тибете вирусы могут быть полезны для изготовления лекарств
17:56
Весь мир
Американские фармкомпании выделят 26 миллиардов на борьбу с опиоидной зависимостью
17:54
Политика
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе
17:54
Технологии
В Минобрнауки объяснили интерес компаний аэрокосмической отрасли к разработкам ученых
17:52
Происшествия
Прокуратура займется ДТП в Анапе с несколькими пострадавшими
17:52
Весь мир
Байк-шоу «Ночных волков» в Донецке: Хирург рассказал, приедет ли Путин в Донбасс
17:51
Происшествия
Задержанные на Ставрополье экстремисты планировали совершить теракт
17:50
Весь мир
Ливийские власти задержали 27 мигрантов после их побега от контрабандистов
17:48
Политика
В США анонсировали санкции против Кубы
17:40
Происшествия
Кроссовер сбил толпу людей под Анапой
Все новости

В США анонсировали санкции против Кубы

  /   Обновлено: 22 июля 2021 17:55
Политика
В США анонсировали санкции против Кубы
Global Look Press  /  Joaquin Hernandez / Xinhua

Вашингтон, 22 июля. США намерены ввести санкции против представителей кубинского кабмина, сообщила американская газета Politico.

Президент США Джо Байден объявит о введении персональных ограничительных мер против представителей кубинского правительства, отмечается в сообщении издания.

Ранее МИД России выразил поддержку властям Кубы в стремлении к стабилизации обстановки в стране. Москва наблюдает за ситуацией в североамериканском государстве, подчеркнул замглавы российского дипведомства Сергей Рябков.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В США анонсировали санкции против Кубы
санкции сша куба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru