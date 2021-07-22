Задержанные на Ставрополье экстремисты планировали совершить теракт

Ставрополь, 22 июля. Следственный комитет раскрыл подробности задержания участников экстремистского сообщества. Оказалось, они хотели взорвать бомбу в Кисловодске.

По данным следователей, злоумышленники хотели провести атаку на отделение полиции в городе. Их действия были пресечены сотрудниками УФСБ региона.

Всего силовики задержали восьмерых человек, подозреваемых в экстремизме. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Задержанных доставили в ГСУ СК России по СКФО для проведения следственных действий.