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Задержанные на Ставрополье экстремисты планировали совершить теракт

  /   Обновлено: 22 июля 2021 17:57
Происшествия
Задержанные на Ставрополье экстремисты планировали совершить теракт
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Ставрополь, 22 июля. Следственный комитет раскрыл подробности задержания участников экстремистского сообщества. Оказалось, они хотели взорвать бомбу в Кисловодске.

По данным следователей, злоумышленники хотели провести атаку на отделение полиции в городе. Их действия были пресечены сотрудниками УФСБ региона.

Всего силовики задержали восьмерых человек, подозреваемых в экстремизме. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Задержанных доставили в ГСУ СК России по СКФО для проведения следственных действий.

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