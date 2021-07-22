Киев проиграл войну «Северному потоку — 2»: Украину ждут самые печальные последствия

Совместное заявление Вашингтона и Берлина о компенсациях Украине после ввода в строй газопровода «Северный поток — 2» вызвало неадекватную реакцию в Киеве. Вместо того, чтобы радоваться будущим бонусам от Запада, в украинской столице звучали два главных лейтмотива — «Почему все решили за нас и без нас?» и «Бороться против «СП-2» нужно до победного конца». Корреспондент ФАН передает из Киева.

Накануне США и Германия после почти недельных переговоров выпустили совместное коммюнике по газопроводу «СП-2». Вашингтон и Берлин договорились: в случае попыток России «использовать энергию против Украины» ФРГ обязана ограничить российские экспортные возможности, в том числе на общеевропейском уровне. Также в документе прописаны меры помощи Украине в «энергетической трансформации» — США и ФРГ пообещали привлечь 1 млрд долларов инвестиций в новый фонд, чтобы помочь Украине перейти на «зеленые» энергоресурсы (Германия уже готова перечислить туда 175 миллионов долларов). «Зеленый» фонд призван продвигать использование украинцами возобновляемых источников энергии, развивать водородную энергетику и ускорять отказ от угля.

Global Look Press / Doug Mills / Consolidated News Photos

Кроме того, Германия подписалась выделить спецпосланника с фондом в 70 млн долларов для развития двухсторонних энергопроектов с Украиной. Но, главное — соглашение предполагает, что ФРГ использует все рычаги влияния, чтобы продлить транзитный договор с Россией через Украину на 10 лет (то есть до 2034 года). Судя по документу, оправдались ожидания тех экспертов, которые предсказывали, что в обмен на благополучное окончание достройки «СП-2» Штаты постараются выжать из Берлина максимум денег и бонусов не только для «пострадавшей» Украины, но и для себя.

Впрочем, на фоне изменившейся международной повестки обещание «карать Россию санкциями» аналитики расценили как символическое: на Западе прекрасно понимают, что ожидать от Москвы реальной агрессии против Украины бесполезно. А вот заставить Россию отвечать, спровоцировав нападение ВСУ на Донбасс, становится все более трудной и опасной задачей. Как показали события последних месяцев, у России есть немалый потенциал ответных средств — как военных, так и политических (вплоть до признания независимости ДНР и ЛНР). Наконец, сам потенциал относительно безболезненных санкций против РФ у Запада сегодня исчерпан.

ФБА «Экономика сегодня» /

Что касается «зеленого» фонда, энергетической трансформации и прочих благоглупостей, то эксперты отметили: это лишь индульгенция со стороны Запада. То есть, да, спецпосланник будет, и некие деньги ФРГ с США в «экологическую кубышку» тоже положат. Но уже сейчас нет сомнений — большая часть этих средств будет быстро и безжалостно разворована украинскими чиновниками. Увы, таков местный менталитет. А об экологии на Украине всегда было принято думать в последнюю очередь. Ну или не думать совсем.

Наконец, обязательства Берлина договориться с Россией о 10-летнем газовом транзите не выглядят неразрешимой проблемой. Канцлер Ангела Меркель в последнее время несколько раз связывалась по телефону с Владимиром Путиным и, думается, получила от него твердые гарантии, что прекращать минимальный (на уровне 40 млрд кубов в год) транзит через Украину Россия не планирует. Тем не менее украинские аналитики признали, что в целом конструкция сделки по «СП-2» вышла весьма спорной. Ведь суть договоренностей в том, что одна из сторон договора — Германия — обязуется убедить третью страну (Россию, которая не является участником сделки между Берлином и Вашингтоном) заключить некое соглашение с четвертой страной (Украиной, также не имеющей к ней отношения). А сам факт, что лидеры Запада, негласно задействовав РФ, договорились по жизненно важным для Украины вопросам за ее спиной, вызвал в Киеве серьезное раздражение.

Федеральное агентство новостей /

Как заявил журналистам в Киеве эксперт-международник Украинского института будущего Илия Куса, история с «СП-2» заканчивается в традициях международной «реальной политики», суть которой на Украине так и не постигли.

«Легко предсказать, что совсем скоро наши политики начнут кричать, что «президент США Джо Байден всех слил и предал Украину», и что «даже при Дональде Трампе такого не было». Мне кажется, Украина оказалась просто не готова к изменению внешней политики США, ко вхождению Штатов в системное противостояние с Китаем. А также страна не готова к началу восстановления союза США и Германии, к возвращению ценностной компоненты в политику Вашингтона», — заявил Куса.

Эксперт напомнил, что последние две недели в Киеве всерьез обсуждали мифический «разворот Украины к Китаю», который на деле оказался блефом и дурацкой попыткой подразнить Байдена.

«Тем временем США четко определили ФРГ как одного из ключевых союзников в Европе, возобновили переговоры с Ираном, начали выстраивать ближневосточную коалицию на фоне вывода войск из Афганистана, и договорились по «СП-2» на выгодных для себя условиях. А ведь обо всех изменениях, формирующих неблагоприятную для Украины международную среду, было известно заранее, задолго до поездки президента Владимира Зеленского к Меркель и саммита Россия — США. Тем не менее не стоит делать из этого трагедию, кричать про «зраду» и обиженно отворачиваться от всех партнеров», — отметил эксперт.

Global Look Press / Nord Stream AG

По мнению Кусы, Украине нужно срочно адаптироваться под новые реалии и ловить последние мировые тренды.

«СП-2» — это не самый главный вопрос, который сейчас решается в рамках трансформации внешней политики США и Европы. Есть куда более важные вопросы, касающиеся Донбасса, антироссийских санкций и региональной безопасности, которые в ближайшее время явно сдвинутся с места, — указал аналитик. — Вместо того, чтобы плакать из-за достройки «СП-2», сейчас нужно думать, как использовать гарантированные Украине инвестиции и поддержку Запада для развития энергетической инфраструктуры, ее перестройки под проекты вроде «Водородной стратегии ЕС». Работу надо начинать сегодня, чтобы не получилось, как с «СП-2». Чтобы это не произошло «внезапно», нужно проговаривать сценарии уже в ходе визита Зеленского в США. Ведь худшее, что можно сделать — вновь повторить старые тезисы, попросить денег и сделать пару фоточек в Овальном кабинете».

Украинский дипломат и политик Константин Елисеев заявил журналистам, что Украине ни в коем случае нельзя сегодня согласиться с достройкой «Северного потока — 2».

«Сейчас в западной прессе разворачиваются информатаки, цель которых — заставить Украину принять «СП-2» как данность. Запад убирает «под ковер» измерение безопасности и акцентирует внимание на экономической сути проекта. Вашингтон и Берлин вместе начали ретранслировать «русское» видение проекта, и ничего хорошего Украине это не предвещает, — заявил Елисеев. — Для Кремля запуск «СП-2» — не только дело чести, но и имиджевый проект. Надо было бы еще пару миллиардов евро вложить в проект — в Москве их вложили бы. Дело не в деньгах или экономической выгоде, которую получит Россия через газопровод. Просто Россия на примере этого проекта показала слабость и несогласованность Запада».

nord-stream2.com / Nord Stream 2 / Paul Langrock

Также Елисеев заявил, что все «энергетические гарантии», которые предлагают Украине Вашингтон и Берлин — это «фиговый листок», поэтому они не стоят даже той бумаги, на которой написаны.

«Только идиот может поверить, что угрозы санкциями остановят Кремль, — сообщил дипломат. — «СП-2» приумножит разногласия в ЕС по линии новые-старые государства-члены. Странам Балтии не удастся спокойно принять присутствие в Балтике российских кораблей и подводных лодок, которые будут защищать «СП-2» от любых угроз. А Польше не удастся смириться с рисками для своей энергобезопасности. Для России же с ее натренированными санкциями мышцами все эти разногласия — как рождественский подарок. «СП-2» идеально подходит на роль «яблока раздора» и в ЕС, и в НАТО».

Также ввод в строй «СП-2» ознаменует завершение активной фазы противостояния России и Запада, заявил Константин Елисеев.

«Это можно назвать как угодно — «холодным миром» или «умиротворением», суть от этого не меняется. Между защитой Украины и сотрудничеством с РФ Запад явно выбирает Россию, что обещает Киеву самые печальные последствия. Старт газопровода зафиксирует конец принципа «ничего об Украине без Украины». Киев и так, по сути, давно отстранен от обсуждения проекта, чему помогли нелепые выпады Банковой в сторону Берлина и Вашингтона, — уверен Елисеев. — Наконец, после запуска «СП-2» никакие новые санкции против РФ не будут иметь значения. А для Украины завершение проекта означает потерю статуса страны-транзитера газа. Хочется верить, что президент Зеленский выберет путь борьбы, а не молчания. Фактически 60% протяженности газопровода было построено за последние два года, хотя ранее этот процесс сильно тормозился санкциями. Увы, сейчас единство проукраинской международной коалиции тает на глазах. Впрочем, еще ничего не решено, пока не достроена последняя секция «СП-2». Прокачка газа не сертифицирована и не согласована, а, значит, Киев должен бороться до конца».

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, какое будущее ждет Украину без России.