Ливийские власти задержали 27 мигрантов после их побега от контрабандистов

Тазербо, 22 июля. Ливийские власти объявили об аресте 27 нелегальных мигрантов, имеющих гражданство Эритреи и Сомали. Ранее они сбежали из плена одного контрабандиста.

Операцию по задержанию провела боевая рота, дислоцированная в городе Тазербо и находящаяся под командованием батальона «Субул ас-Салам».

«Это 27 человек эритрейского и сомалийского происхождения. Они тотчас доставлены в Куфру и переданы в центр размещения и депортации. В течение нескольких дней все мигранты вернутся на свою родину», — говорится на странице батальона, подчиненного Ливийской национальной армии (ЛНА).

Неделей ранее североафриканское государство объявило о запуске программы по борьбе с преступными группами торговцев людьми на северо-западе континента. Данные меры предприняты при взаимодействии с организациями ООН и Европейским Союзом.