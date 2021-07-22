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Экономика
Ретейлер «Магнит» приобрел сеть «Дикси»
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Ретейлер «Магнит» приобрел сеть «Дикси»

  /   Обновлено: 22 июля 2021 17:38
Экономика
Ретейлер «Магнит» приобрел сеть «Дикси»
facebook.com  /  Магнит

Москва, 22 июля. Сеть магазинов «Магнит» закрыла сделку по приобретению группы «Дикси». Стоимость соглашения оценивается в 87,6 млрд рублей.

Крупный ретейлер «Магнит» приобрел Dixy Holding Limited, холдинговую организацию группы компаний, которые управляют 2438 магазинами под брендом «Дикси» и 39 супермаркетами «Мегамарт». Стороны договорились включить в соглашение 2477 торговых точек, передает ТАСС.

Согласно полученной информации, 148 сетей были исключены из периметра сделки на фоне требований Федеральной антимонопольной службы и предельных значений рыночной доли. В рамках соглашения «Магнит» также выкупил пять распределительных центров и более 700 грузовиков. Стоимость сделки на момент закрытия находилась на уровне 87,6 млрд рублей.

Российский ретейлер «Магнит» ранее сообщил, в чем заключаются ключевые особенности и преимущества приобретения розничной сети «Дикси».

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