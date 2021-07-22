Человек — спаситель или убийца: почему гибнут морские животные в России и мире

Всемирный день дельфинов и китов отмечают ежегодно 23 июля. В этот день в 1982 году Международная китобойная комиссия проголосовала за полный запрет коммерческой добычи китов.

Почему часть морских млекопитающих по-прежнему находится под угрозой вымирания? Может ли разум дельфина или нерпы сравниться с человеческим? Как зоозащитники спасают обитателей морей и океанов? Влияет ли изменение климата на популяцию морских млекопитающих?

На эти и другие вопросы ответил создатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

С тех пор, как был введен запрет на коммерческий забой китовых, минул не один десяток лет, а морские млекопитающие продолжают погибать от рук человека.

Чего только стоит ежегодная традиция жителей Фарерских островов — Grindadrap, в ходе которой охотники загоняют черных дельфинов в бухты, устраивая массовую резню. Фарерцы пробивают загнанным животным позвоночник, обрекая на долгую и мучительную смерть. Только в 2019 году в жертву традиции было принесено более 600 дельфинов. По мнению Вячеслава Алексеева, оправдывать массовое убийство морских обитателей традициями в современном мире недопустимо.

«Им лучше поддерживать другие традиции. Например — нормального семейного уклада жизни, а не эти варварские обряды, которые шокируют. Они ничем не оправданы. Это высоко организованное массовое убийство в отношении эмоциональных животных. По нынешним временам волосы дыбом встают от осознания жестокости», — прокомментировал он.

При этом ученые разных стран исследуют интеллект китообразных, и часть из них склоняется к тому, что у этих млекопитающих есть разум. Алексеев считает, что в общечеловеческом понимании дельфины не обладают интеллектом, однако это эмоциональные животные, которые для своей среды очень умны.

«Есть не очень корректные сравнения с людьми определенного возраста. Обычно говорят, что интеллект дельфина соответствует интеллекту ребенка семилетнего возраста. Но, по сути, они решают такие сложные проблемы выживания в море, какие взрослый человек не осилит», — заметил участник брифинга.

Он добавил, что люди в целом недооценивают умственные способности представителей животного мира, и привел в пример своего первого питомца — кольчатую нерпу. По словам Алексеева, пока не было условий для содержания, спасенный нерпеныш жил вместе с его семьей в квартире. В этот период у него появилась хорошая возможность познакомиться с представителем морской фауны поближе. Как показала практика, нерпы прекрасно понимают человеческие слова, которые их интересуют — «рыбы», «красная рыба», «кухня». Алексеев признался, что кольчатая нерпа покорила его своими расчетливыми, многоходовыми действиями, а ее реакции на происходящее вокруг оказались очень схожими с человеческими.

vodokanal.spb.ru / Официальный сайт водоканала Санкт-Петербурга

Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением животных, попавших в беду. Чаще всего в центр спасения поступают нерпята-малыши и молодые тюлени, которых петербуржцы находят на берегу Финского залива. В прошлом году «друзьям» удалось спасти 30 особей. По словам Алексеева, основная причина, по которой животные оказываются в трудном положении, — глобальное изменение климата.

«Эти арктические животные пришли к нам с севера. В период размножения наличие льда и снега для них – это одно из важнейших условий выживания. Они должны делать убежище для потомства. Нерпы, например, находятся под снегом на льду. Сейчас эти условия все хуже и хуже», — объяснил представитель фонда.

Он добавил, что активное освоение Финского залива человеком тоже играет немаловажную роль. Это самая напряженная водная магистраль России, плюс строятся портовые комплексы, развивается судоходство и рыболовство, происходит массовая застройка побережья. Все эти факторы сильно влияют на численность животных.

Балтийская кольчатая нерпа, ладожская кольчатая нерпа и балтийский серый тюлень — обитатели Финского залива, которые внесены в Красную книгу России. Но если на изменение климата человек повлиять не может, то попытаться сохранить животных, создав им условия, людям вполне по силам.

Алексеев привел в пример опыт финских коллег, которым удалось не только сохранить численность нерп, но и приумножить. Каждую весну в Финляндии высыпают на лед огромные кучи снега, который служит укрытием для животных. В итоге нерпа там спокойно размножается и растит потомство. По словам специалиста, численность «финских» нерп выросла до 450 особей, в то время как в Финском заливе их остается всего около 100.