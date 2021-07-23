Без формы и популярности: почему 97% россиян ничего не знают об Олимпиаде в Токио

Долгожданные XXXII Олимпийские игры начнутся в Токио уже в пятницу. Спортивный праздник должен был пройти еще год назад, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Теперь Олимпиада все-таки состоится: уже сейчас все обсуждают строжайшие противовирусные меры, картонные кровати, крохотные номера и другие атрибуты спортивной жизни Страны восходящего солнца. Но, как выяснилось, россиянам грядущие Олимпийские игры абсолютно не интересны. Согласно опросу ВЦИОМ, только 3% наших сограждан сумели назвать имя хотя бы одного отечественного спортсмена, который выступит в Токио. Еще 8% сообщили, что будут наблюдать за фигурным катанием на ОИ-2020. Хотя Олимпиада, вроде бы, планируется летняя.

Почему россияне остаются настолько безразличными к одному из главных спортивных мероприятий года? Свою версию высказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Если я скажу, что наше общество, как и во всем мире, сконцентрировано на проблеме пандемии, то это будет совсем банальный ответ. С другой стороны… Как было и в Советском Союзе, и в современной России, спорт — это некий социальный лифт, который позволяет пробиваться к самым вершинам. Олимпийские игры для них — главный старт, где о спортсмене могут услышать и узнать в России. Наше общество в последнее время сконцентрировано на более важном — борьбе за здоровье. С 24 июля те 97%, которые не знают наших спортсменов, узнают их. По крайней мере, большая часть этих 97%», — подчеркнул функционер.

Со Станиславом Поздняковым сложно не согласиться. Конечно, коронавирус сейчас занимает огромное место у умах россиян: многие, интересовавшиеся спортом «от случая к случаю», просто забыли об ОИ-2020. И, наверное, после начала игр имена наших спортсменов, особенно завоевавших золотые медали, действительно, чаще будут на слуху. Но нельзя не отметить, что общий интерес к «спорту высших достижений» в нашей стране действительно падает. Что говорить, если 8% наших соотечественников на летних ОИ на полном серьезе рассчитывали посмотреть за нашими фигуристами.



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Если такие популярные виды спорта, как футбол и хоккей, зрительский интерес не утратят никогда, то за типично «олимпийские» дисциплины откровенно обидно. Для условных фехтовальщиков или прыгунов в воду Олимпиада — главное событие в карьере, за которым сейчас в России хотят наблюдать немногие. Почему же так произошло?

Скорее всего, виновата череда допинговых скандалов, которые сотрясают наш спорт уже несколько лет. Справедливы были обвинения или нет — дело десятое. Потому что по итогам мы вынуждены смотреть на сборную России без флага, гимна и нормальной формы. Многие не одобряют того факта, что наши спортсмены соглашаются участвовать в ОИ, где запрещена российская символика. Никто не вправе их обвинять — спортивная жизнь коротка, следующего большого старта можно и не дождаться. Но, возможно, именно поэтому россияне не особо ждут выступлений сборной, с которой им все сложнее себя ассоциировать?

Ранее японцы согласились с критикой Олимпийской деревни. Жители Токио считают, что приехавшим спортсменам не сумели обеспечить достойные условия проживания.