Без формы и популярности: почему 97% россиян ничего не знают об Олимпиаде в Токио

Долгожданные XXXII Олимпийские игры начнутся в Токио уже в пятницу. Спортивный праздник должен был пройти еще год назад, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Теперь Олимпиада все-таки состоится: уже сейчас все обсуждают строжайшие противовирусные меры, картонные кровати, крохотные номера и другие атрибуты спортивной жизни Страны восходящего солнца. Но, как выяснилось, россиянам грядущие Олимпийские игры абсолютно не интересны. Согласно опросу ВЦИОМ, только 3% наших сограждан сумели назвать имя хотя бы одного отечественного спортсмена, который выступит в Токио. Еще 8% сообщили, что будут наблюдать за фигурным катанием на ОИ-2020. Хотя Олимпиада, вроде бы, планируется летняя.
Почему россияне остаются настолько безразличными к одному из главных спортивных мероприятий года? Свою версию высказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
«Если я скажу, что наше общество, как и во всем мире, сконцентрировано на проблеме пандемии, то это будет совсем банальный ответ. С другой стороны… Как было и в Советском Союзе, и в современной России, спорт — это некий социальный лифт, который позволяет пробиваться к самым вершинам. Олимпийские игры для них — главный старт, где о спортсмене могут услышать и узнать в России. Наше общество в последнее время сконцентрировано на более важном — борьбе за здоровье. С 24 июля те 97%, которые не знают наших спортсменов, узнают их. По крайней мере, большая часть этих 97%», — подчеркнул функционер.
Со Станиславом Поздняковым сложно не согласиться. Конечно, коронавирус сейчас занимает огромное место у умах россиян: многие, интересовавшиеся спортом «от случая к случаю», просто забыли об ОИ-2020. И, наверное, после начала игр имена наших спортсменов, особенно завоевавших золотые медали, действительно, чаще будут на слуху. Но нельзя не отметить, что общий интерес к «спорту высших достижений» в нашей стране действительно падает. Что говорить, если 8% наших соотечественников на летних ОИ на полном серьезе рассчитывали посмотреть за нашими фигуристами.
Скорее всего, виновата череда допинговых скандалов, которые сотрясают наш спорт уже несколько лет. Справедливы были обвинения или нет — дело десятое. Потому что по итогам мы вынуждены смотреть на сборную России без флага, гимна и нормальной формы. Многие не одобряют того факта, что наши спортсмены соглашаются участвовать в ОИ, где запрещена российская символика. Никто не вправе их обвинять — спортивная жизнь коротка, следующего большого старта можно и не дождаться. Но, возможно, именно поэтому россияне не особо ждут выступлений сборной, с которой им все сложнее себя ассоциировать?
Ранее японцы согласились с критикой Олимпийской деревни. Жители Токио считают, что приехавшим спортсменам не сумели обеспечить достойные условия проживания.