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Кроссовер сбил толпу людей под Анапой

  /   Обновлено: 22 июля 2021 17:45
Происшествия
Кроссовер сбил толпу людей под Анапой
Невские Новости  /  Александра Лашко

Анапа, 22 июля. Иномарка на высокой скорости наехала на пешеходов. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди них трое несовершеннолетних.

Дорожное происшествие случилось в селе Сукко. По предварительной информации, водитель Toyota RAV4, совершивший наезд, уснул за рулем.

Среди пострадавших семья, приехавшая на курорт из Владимира. Травмы получили 30-летняя женщина, 38-летний мужчина, а также трехлетний и восьмилетний мальчики. Также пострадали жители Саратова: 69-летний мужчина и девятилетняя девочка. На месте происшествия работают полицейские, проводится проверка.

Еще одна серьезная авария произошла в Сальском районе Ростовской области, где столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли пятеро, в числе которых четырехлетний ребенок.

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