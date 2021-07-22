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Трудовой ребус Зеленского обернется крахом украинской экономики
Политика
Трудовой ребус Зеленского обернется крахом украинской экономики
Федеральное агентство новостей

Киев, 22 июля. Предлагаемые президентом Украины Владимиром Зеленским изменения в трудовое законодательство окончательно добьют украинскую экономику.

Подробный анализ предлагаемой Зеленским либерализации трудового рынка опубликовал «Взгляд». Как отмечает автор публикации, счет граждан, отправившихся из Украины на работу в Европу, идет на миллионы — первые места занимают Чехия, Польша и Италия. Ситуация при этом только усугубляется. Все больше украинцев предпочитает стать полноценными мигрантами: получают ВНЖ и претендуют на гражданство. Только в 2019 году вид на жительство в ЕС получили более 750 тысяч жителей Украины, и 87% из них отправились за границу именно в качестве трудовых мигрантов.

Перед командой Зеленского поставлен непростой трудовой ребус. Необходимо привлечь иностранных инвесторов, заставить их активнее размещать предприятия в стране и при этом остановить поток трудоспособных беглецов. Однако предлагаемое правительством решение обернется для украинской экономики бесповоротным крахом.

Власти предлагают вывести из-под контроля трудового законодательства весь малый и средний бизнес — все предприятия с количеством работников менее 250. В итоге почти 78% всех работающих украинцев окажутся бесправными заложниками потогонок с мизерной зарплатой. Профсоюзы тоже будут ликвидированы, что окончательно лишит основную массу трудящихся украинцев возможности защищать свои права.

Трудовая реформа обернется превращением страны в главную каторгу Европы. Однако стратегия Киева понятна — превратить Украину в европейскую версию Китая с дешевой рабочей силой, которую может эксплуатировать любой иностранный бизнес. Правительство не учло важный нюанс, так как, в отличие от китайцев, украинцы без труда могут покинуть страну и сбежать в Россию или Европу. Миллионы упущенных рабочих рук, осевших по всему Евросоюзу, вернуть уже невозможно.

Ранее Генпрокуратура РФ подала жалобу в ЕСПЧ на действия официального Киева. В тексте заявления приводятся примеры вопиющего нарушения прав человека со стороны украинского режима, пришедшего к власти в результате госпереворота в 2014 году.

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