В Израиле прошли первые международные учения операторов беспилотников

Тель-Авив, 22 июля. Первые международные учения операторов беспилотных летательных аппаратов состоялись на базе ВВС Израиля, сообщают СМИ.

В Израиле прошли первые международные учения операторов БПЛА Blue Guardian («Голубой страж»). В них приняли участие военные Израиля, США, Великобритании, Франции, Италии и Германии, передает ТАСС.

«В первых в мире международных учениях такого рода участвуют девять израильских экипажей по два оператора из разных эскадрилий ВВС Израиля, которые в ходе маневров отрабатывают управление большей частью дистанционно пилотируемых аппаратов, имеющихся у ВВС Израиля, а также по две команды из США и Италии, и по одной от Франции, Германии и Великобритании», — рассказал высокопоставленный представитель ВВС Израиля.

Сообщается, что целью учений являлось подчеркивание лидирующих позиций Тель-Авива в области беспилотных летательных аппаратов, а также развитие сотрудничества и взаимного обучения ВВС указанных стран.

Ранее сообщалось, что ученые из Израиля обнаружили лекарства, которые могут победить COVID-19 на 100%. Некоторые лекарства, которые используют при лечении рака и атеросклероза, могут быть эффективны против коронавируса.

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