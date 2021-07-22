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Алена Хмельницкая в экзотическом наряде удивила фанатов танцем живота
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая в экзотическом наряде удивила фанатов танцем живота
instagram.com  /  alxmel

Москва, 22 июля. Популярная актриса Алена Хмельницкая поразила поклонников экзотическим видом и танцем живота. Новая весточка от знаменитости вызвала бурные обсуждения.

Артистка разместила на своей странице в Instagram небольшое видео и порадовала преданных фанатов. На кадрах 50-летняя знаменитость в разных откровенных нарядах исполняет танец живота.

«Работаю над собой. Как вам? На самом деле есть пять выходных, и я срочно лечу к морю. Поэтому так прекрасно выгляжу», — подписала видео бывшая жена режиссера Тиграна Кеосаяна.

Поклонники были удивлены данными артистки, пишет «Вечерняя Москва». Многие с изумлением указали на фигуру кинодивы, которая выглядит весьма аппетитно.

«Алена, вы прекрасны. Восторженные аплодисменты»;

«Вы богиня, красотка! Так держать! Всем нам девочкам пример! Отличного отдыха, мира, гармонии и радости в душе»;

«Аленка, сумасшедшая! Обожаю тебя! Красавица наша, талантливая! Ты просто огонь!» — пишут интернет-пользователи.

Причем некоторые указали знаменитости на «недостаток» в фигуре, написав колкий комментарий: «Живот втяните».

Весной Алена Хмельницкая ездила в Мадрид и хвасталась перед поклонниками фотографиями. Фанаты были в восторге от стройной фигуры знаменитости.

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