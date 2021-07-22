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Родившая в лесу россиянка закопала ребенка и пошла на работу
Происшествия
Родившая в лесу россиянка закопала ребенка и пошла на работу
pixabay.com

Смоленск, 22 июля. Жительницу Смоленской области подозревают в убийстве новорожденного ребенка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным правоохранителей, ночью 41-летняя женщина ушла в лес и родила там дочь. После этого она завернула малышку в халат и оставила под деревом. Позднее подозреваемая вернулась и перенесла ее в баню, а с утра закопала на придомовой территории.

Когда она вышла на работу, коллеги заметили отсутствие живота и начали задавать вопросы. Тогда женщина рассказала о случившемся, а ее начальник вызвал полицию.

По словам смолянки, после родов она якобы лишилась сознания, а когда очнулась, подумала, что младенец скончался и похоронила его. Известно, что они с мужем воспитывают еще троих детей.

Похожий случай произошел в Новгородской области. Женщина бросила новорожденного ребенка в уличный туалет и заявила, что он родился мертвым.

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убийство младенец смоленская область
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