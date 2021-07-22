В Белгороде временно закрыли два торговых центра за нарушение масочного режима

Белгород, 22 июля. Работа двух торговых центров в Белгороде была приостановлена в связи с выявлением нарушения установленных правил профилактики распространения COVID-19.

Власти Белгорода приостановили работу торговых центров «Форт» и «5 звезд» из-за нарушения масочного режима. Об этом сообщает информационное агентство «Бел.Ру» со ссылкой на телеграм-канал «Мэрия Белгорода». Отмечается, что маски не носили как покупатели, так и продавцы. Руководство торговых центров не реагировало на нарушение установленных правил профилактики.

Работа торговых центров приостановлена до 23 июля, на их директоров были составлены протоколы об административном правонарушении. Городские власти продолжат проводить проверки.

Масочный режим — важный элемент профилактики распространения коронавирусной инфекции. Как сообщалось ранее, власти Гренландии обязали граждан носить их в общественных местах, такси и магазинах.