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Психолог рассказал, как помочь ребенку адаптироваться в новом коллективе
Общество
Психолог рассказал, как помочь ребенку адаптироваться в новом коллективе
freepik.com  /  senivpetro

Москва, 22 июля. Способы помочь ребенку привыкнуть к новому коллективу назвала практикующий психолог, президент Международной академия психологии инновационного развития Татьяна Черепанова.

Ребенку будет проще стать частью любой компании, если родители не будут акцентировать внимание на каких-то его особенностях. Мать или отец должны объяснить, что все люди разные, но это не мешает общению, объяснила в беседе с «Радио 1» Черепанова.

Если ребенок поссорился с коллективом, то не рекомендуется ругать его обидчиков. Нужно предложить посмотреть на произошедшее с другой стороны. При этом, если ребенок жалуется на пребывание, например, в лагере и хочет вернуться домой, тут же забирать его не стоит. Лучше обратиться к педагогу с просьбой исправить ситуацию и поговорить с детьми, заключила психолог.

Россиянам ранее назвали проблемы детей, с которыми чаще всего обращаются к специалисту. Об этом рассказала детский и семейный психолог Наталья Наумова.

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