Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец прокомментировал в беседе с корреспондентом ФАН обращение членов общественной организации «Офицеры России» в Генеральную прокуратуру касательно возможного оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) в спектакле «Первый хлеб» московского театра «Современник». По его словам, Лия Ахеджакова, сыгравшая главную роль в постановке, решила использовать сцену для высказывания собственной либеральной позиции, что недопустимо для любого уважающего себя артиста.

Премьера спектакля «Первый хлеб» состоялась в минувший понедельник, 19 июля. Многие зрители обратили внимание, что в постановке присутствует неуважительное отношение к ветеранам ВОВ и пропаганда однополой любви. В частности, в одной из сцен главная героиня, роль которой исполняет Ахеджакова, прогуливается по кладбищу, рассуждая о судьбе погибших в войне. Помимо прочего, в ее монологе используется много нецензурной лексики в адрес персонажа, представленного ветераном с почетным званием Героя Советского Союза.

Спектакль вызвал бурное обсуждение в Сети. Пользователи указывают, что пьеса, написанная молодым автором Ринатом Ташимовым, которую поставил режиссер из Польши Бениамин Коц, предназначена для ценителей либерально-экспериментального искусства. Однако больше всего негодования спровоцировал монолог Ахеджаковой, поскольку формирует негативный взгляд аудитории на победу Советского Союза в войне 1939–1945 годов.

Накануне, 21 июля, общественная организация «Офицеры России» обратилась в столичную мэрию и Генпрокуратуру РФ с жалобой на сцены, которые ветераны сочли оскорбительными, в сцене спектакля «Первый хлеб». Соответствующее обращение направлено и руководству театра «Современник»:

«В адрес нашей организации не первый день поступают многочисленные обращения от ветеранов, в том числе Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации, которые возмущены предельной неуважительностью к защитникам Отечества со стороны [авторов] спектакля «Первый хлеб», премьера которого не так давно состоялась».

Сыгравшая главную роль в спектакле «Первый хлеб» народная артистка РФ Лия Ахеджакова неоднократно высказывалась в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального, призывала россиян помочь якобы умиравшему в исправительной колонии основателю «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена по решению суда). В 2013 году актриса «всем сердцем и душой» сопереживала участникам беспорядков на Майдане в Киеве, развязавшим позднее гражданский конфликт на Украине.

Агентство городских новостей Москва / Пресс-служба суда

Ахеджакова поддерживает незаконные митинги, перерастающие в массовые беспорядки, в России и подписывается под открытыми письмами оппозиции.

В беседе с ФАН полковник в отставке Виктор Баранец осудил Ахеджакову за то, что она транслирует антипатриотические взгляды со сцены театра «Современник».

«Лия Ахеджакова уже давно принадлежит к тем артистам, которые выбросили совесть на помойку. Она — человек достаточно интересный. Все чаще актриса погружается в какие-то политические вопросы, занимая при этом совершенно невежественную оппозиционную позицию. В данном случае она решила показать свои антипатриотические взгляды на великой сцене театра «Современник», — заявил он.

По словам собеседника, Ахеджакова порочит профессию, смешивая искусство и личные либеральные взгляды. Военный обозреватель «Комсомольской правды» считает недопустимым оскорбление памяти погибших участников ВОВ и ветеранов. Он считает, что компетентные органы должны рассмотреть обращение организации «Офицеры России».

«Настоящий артист всегда должен возвышаться над историей своего народа. Ахеджакова же свое ремесло использует для высказывания личной либеральной позиции. Так не должно быть. Она ориентируется в своей деятельности на незначительную оппозиционно настроенную группу людей, а не на большую часть населения страны», — заключил Виктор Баранец.

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Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал правоохранительные органы провести проверку на антироссийскую и ЛГБТ-пропаганду новый спектакль театра «Современник» — «Первый хлеб».

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.