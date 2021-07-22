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Шура опубликовал пикантное фото с Бледанс на отдыхе
Шоу-бизнес
Шура опубликовал пикантное фото с Бледанс на отдыхе
instagram.com  /  @shuramedvedev

Москва, 22 июля. Музыкант Шура опубликовал интимную фотографию с певицей и актрисой Эвелиной Бледанс, намекнув на роман со звездой.

На пикантном фото Шура держит артистку за грудь, чем сама Бледанс явно довольна. На снимке звезда с наслаждением прикрыла глаза. В серии фото есть также кадр с поцелуем артистов. Публикацию эпатажный шоумен в блоге Instagram назвал «контентом 18+», спровоцировав слухи о романе.

«Контент 18+, ну как вот не удержаться? Хочется и целовать, и обнимать это прекрасное создание — Эвелиночку. Пресса приписывает нам роман, а почему бы и нет?» — подогрел интерес фанатов артист.

Совместный отдых звезд вызвал волну слухов о начале их отношений. Сама певица рассказала, что за время отпуска у них была необычная фотосессия на пляже, который имеет ограничение «18+». Работу на камеру вместе с музыкантом актриса назвала «шалостью». При этом роман звезды все еще не подтверждают. В интервью Teleprogramma.pro Бледанс посоветовала задать этот вопрос самому Шуре, назвав происходящее между ними романтическими отношениями без обязательств.

Эпатажный певец в последнем интервью вспомнил о 2000-х годах, когда на его долю выпала борьба с раком, алкоголизмом и наркотиками. Лишь спустя 20 лет он смог вылечиться от зависимостей, похудеть почти на 30 килограммов и вернуть себе прежний образ жизни.

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шура звезды бледанс
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