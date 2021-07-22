Политолог Дудчак возмущен появлением третьего гендера в паспортах аргентинцев

Природа не дала человеку иной возможности, кроме как быть мужчиной или женщиной. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и экономист Александр Дудчак.

Президент Аргентины Альберто Фернандес выдал 21 июля первые три паспорта без указания мужского или женского пола. По словам главы государства, подобная практика отныне будет постоянной: аргентинцы смогут выбрать себе гендер «Х», что будет означать их небинарность или неопределенность в этом вопросе. Фернандес заявил, что Аргентина таким образом сделала шаг к тому, чтобы однажды не спрашивать своих граждан об их половой принадлежности. По его мнению, государство должны волновать совершенно иные вопросы: вакцинация, налоги и образование. Президент подчеркнул: замалчивая тему третьего пола, правительство лишает миллионы людей счастья.

«Ужасно слышать подобные слова от президента достаточно влиятельной страны, — заметил Дудчак. — О каких еще миллионах страдающих он говорит? И из-за чего они должны страдать? По причине того, что не могут в паспорте называться гендером «Х»? Удивительная логика».

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Политолог убежден: усилиями своих властей аргентинское общество расчеловечивается и сатанизируется.

«Подобная идеология ведет в никуда, — убежден экономист. — И слава Богу, что мы живем в России, где даже в Конституцию были внесены поправки, чтобы уберечь нас от всего этого мракобесия. К слову, если бы не подобные общемировые тенденции, нам бы не пришлось добавлять постулат о браке как союзе между мужчиной и женщиной в свой основной закон».

Собеседник ФАН заявил, что все эти фантастические твари неопределенного пола и гендера чужды российским традициям, а потому извращенцам в России не стоит рассчитывать на повторение аргентинского опыта.