Прокуратура проверит инцидент с вынужденной посадкой вертолета Ми-8 в Омской области

Омск, 22 июля. Западно-Сибирская прокуратура и СК РФ начали проверку инцидента в связи с вынужденной посадкой санитарного вертолета в аэропорту Омска. Сведений о пострадавших не поступало.

Вертолет Ми-8 компании «Utair — Вертолетные услуги» выполнял санитарный рейс в поселении Тевриз в Омской области. По предварительным данным, из-за неожиданно отказавшей системы автопилота воздушное судно было вынуждено совершить экстренную посадку в омском аэропорту.

На борту в момент приземления находились три пассажира и два медработника. Прокуратура и СК устанавливают обстоятельства произошедшего.