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Прокуратура проверит инцидент с вынужденной посадкой вертолета Ми-8 в Омской области

  /   Обновлено: 22 июля 2021 17:27
Происшествия
Прокуратура проверит инцидент с вынужденной посадкой вертолета Ми-8 в Омской области
russianhelicopters.aero

Омск, 22 июля. Западно-Сибирская прокуратура и СК РФ начали проверку инцидента в связи с вынужденной посадкой санитарного вертолета в аэропорту Омска. Сведений о пострадавших не поступало.

Вертолет Ми-8 компании «Utair — Вертолетные услуги» выполнял санитарный рейс в поселении Тевриз в Омской области. По предварительным данным, из-за неожиданно отказавшей системы автопилота воздушное судно было вынуждено совершить экстренную посадку в омском аэропорту.

На борту в момент приземления находились три пассажира и два медработника. Прокуратура и СК устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Все новости / Происшествия / Прокуратура проверит инцидент с вынужденной посадкой вертолета Ми-8 в Омской области
россия омская область вертолет ми-8
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