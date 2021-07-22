Американские ученые зафиксировали заражение обезьяньей оспой

Вашингтон, 22 июля. Американские ученые впервые за 23 года зарегистрировали случай заражения обезьяньей оспой. Заболевание обнаружили у жителя Техаса.

Как сообщают медики, пациент находится в больнице. Он привез инфекцию из Нигерии. Сейчас его состояние стабильное, добавили врачи. Они уточнили, что информации о новых случаях заражения пока не поступало.

Теперь в США разыскивают 200 человек, проживающих в 27 штатах, которые могли контактировать с инфицированным. Пациент летел из Африки двумя авиарейсами и мог заразить других пассажиров. С ними пытаются связаться центры контроля и профилактики заболеваний при Минздраве США.

Представители министерства сообщают, что риск распространения инфекции был мал. Во время перелета пассажиры были обязаны соблюдать масочный режим.

Как ранее сообщалось, современная диагностика инфекций станет доступна для 80% россиян к 2024 году. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.