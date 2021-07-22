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Новый трейлер «Дюны» Дени Вильнева появился в Сети
Общество
Новый трейлер «Дюны» Дени Вильнева появился в Сети
Кадр из фильма «Дюна»

Лос-Анджелес, 22 июля. Киностудия Warner Bros. представила новый трейлер блокбастера «Дюна» режиссера Дени Вильнева в преддверии осенней премьеры.

Экранизация «Дюны» по роману Герберта Уэллса совсем скоро доберется до кинотеатров после многочисленных переносов релиза: премьера фильма запланирована на 14 октября. Тем не менее первые отзывы о картине подоспеют уже в сентябре, так как лента войдет во внеконкурсную программу Венецианского кинофестиваля. Новый ролик «Дюны» появился на официальном YouTube-канале Warner Bros.

Хронометраж трейлера составил внушительные три с половиной минуты. Ролик посвящен миру, в котором разворачивается история главного героя Пола (Тимоти Шаламе). Кроме того, трейлер проливает свет на загадочного персонажа, роль которого исполнила Зендея, звезда сериала «Эйфория».

Студия Disney+ представила дебютный трейлер перезапуска мультсериала «Чип и Дейл». Новые приключения героев были адаптированы для аудитории младшего возраста.

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