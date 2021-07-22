Башкирского таксиста убили из-за машины и денег

Уфа, 22 июля. Два жителя Башкирии убили подвозившего их таксиста с целью забрать у него деньги.

В отделение полиции сообщили, что водитель такси, выехавший по вызову в Дюртюлинский район, не выходит на связь. Позже выяснилось, что двое мужчин остановили потенциальную жертву и попросили его подвезти до магазина. В какой-то момент таксиста ударили по голове. Мужчина пытался оказать сопротивление, но злоумышленники убили его.

Преступники избавились от тела, выбросив его в канаву, забрали машину и попытались скрыться. Однако его внимательный коллега сообщил о том, что видел автомобиль убитого, за рулем которого сидел незнакомый мужчина. Предполагаемые преступники уже задержаны и доставлены в отделение полиции. Правоохранители расследуют обстоятельства происшествия.

Правоохранители пытаются разобраться в трагической смерти двух человек. Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями были обнаружены в одной из квартир во Фрязине.