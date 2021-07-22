Анастасия Волочкова объяснила, почему отказывается вакцинироваться

Москва, 22 июля. На международном канале RTVI в рамках программы «Легенда» вышло скандальное интервью с примой российского балета и заслуженной артисткой России Анастасией Волочковой.

В интервью прима поделилась суммой, которую задолжал ей Большой театр, рассказала, как родная мать пыталась на ней заработать и почему она позволила Ксении Собчак потрогать себя за грудь и даже покопаться в личных вещах.

Апогеем откровений Волочковой стало ее заявление об отказе ставить вакцину от коронавируса.

Балерина на 100% уверена, что вакцинирование может спровоцировать онкологию и ВИЧ.

«Я не буду рисковать своим организмом, здоровьем, принудительно это делать никто не имеет права заставить. Я слышала, что эти вакцины могут спровоцировать в организме и онкологические заболевания, и ВИЧ», — объяснила свою позицию артистка. — В то, что есть вирус, я верю, потому что он написан в детских или школьных учебниках. Но то, что это политически надуманная ситуация, — однозначно. Это так же, как я не верю, что маска эта, «намордники», в которые одели людей, это спасение от вируса», — указала она.

Напомним, Волочкова является балериной Большого театра и заслуженной артисткой России. При этом первый раз на сцену она попала, еще будучи студенткой. Закончив обучение, Анастасия сразу же стала выступать в Мариинском театре, много гастролировала по Европе и миру, а затем перешла в Большой театр. После смены руководства в Большом театре она начала вести сольную карьеру.

В 2004 году Волочкова попробовала себя в роли актрисы, сыграв в многосерийной теленовелле «Место под солнцем», участвовала в телепроекте «Ледниковый период», сейчас Волочкова продолжает заниматься творческой деятельностью и проводит благотворительные бесплатные концерты для детей. Ее проект называется «Анастасия Волочкова — детям России».

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова пытается добиться пенсии от Большого театра через прокуратуру.