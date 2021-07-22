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Россия рассчитывает, что власти ЮАР смогут нормализовать обстановку в стране

  /   Обновлено: 22 июля 2021 17:15
Политика
Россия рассчитывает, что власти ЮАР смогут нормализовать обстановку в стране
pixabay.com

Москва, 22 июля. Российская Федерация рассчитывает, что власти ЮАР смогут нормализовать ситуацию в государстве и вернуть ее в конституционное поле.

Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. По ее словам, Москва в курсе развития внутриполитической ситуации в стране на фоне массовых волнений в связи с арестом экс-президента Джейкоба Зумы.

Ранее дипломат рассказала, что российское внешнеполитическое ведомство видит подвижки во внутриполитическом кризисе в Гаити. По словам Захаровой, Москва желает успеха новому правительству, отмечая, что его сформировали под жестким контролем США.

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