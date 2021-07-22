Жители Порт-Судана пожаловались на нехватку источников питьевой воды

Порт-Судан, 22 июля. Население штата Красное море на востоке африканской страны вновь страдает от жажды с приходом летнего сезона. Граждане в очередной раз пожаловались на острую нехватку питьевой воды, сообщает агентство Radio Dabanga.

اشتكى مواطنو #بورتسودان من أزمة حادة في مياه الشرب مع إن جوز الماء يتراوج بين 500 إلى 1000 جنيه بسبب خلو مصدر المياه الرئيسي في اربعات من المياه واعتماد المدينة على 35 بئر يتم توزيع المياه منها عبر التناكر #السودان #راديو_دبنقا #SudanNews #Sudan https://t.co/N1saCNcIMk pic.twitter.com/4XkxGqrKtN — Radio Dabanga (@RadioDabanga) July 22, 2021

Цена одной канистры на местном рынке варьируется от 500 до 1000 фунтов из-за выхода из строя основного источника в населенном пункте Арбаат. Город в настоящее время зависит от 35 колодцев.

Кризис с питьевой водой в Порт-Судане усугубляется каждый год в летний сезон. Ежедневно сотни граждан толпятся перед опреснительными станциями в надежде получить хоть небольшое количество жизненно необходимого ресурса, в то время как цены на него неуклонно растут.

В начале июня стоимость 18-литровой бутылки достигала 30 суданских фунтов в пределах станции, на рынках же она увеличивалась в десятки раз. Жители каждый год жалуются на ухудшение условий и требуют от центрального правительства обеспечить регион опреснительными заводами с большей производственной мощностью, чтобы восполнить нехватку питьевой воды.

Они обвиняют все сменявшие друг друга правительства страны, включая нынешние переходные власти, во лжи и введении в заблуждение населения, так как обещания завершить проект по соединению Красного моря с водами Нила до сих пор не выполнены. Граждане заявляют о необходимости отправки колонны цистерн с питьевой водой из города Атбара, чтобы спасти регион от жажды.

Ранее губернатор Абдалла Шанграй посетил водозаборные сооружения в районе Арбаат и поручил местным коммунальным службам мобилизовать усилия и объявить чрезвычайную ситуацию в летний период, чтобы ввести колодцы на участке в эксплуатацию. Он обязался преодолеть все препятствия и оказать материально-техническую поддержку.

Глава штата Красное море призвал к тесной координации с электроэнергетической компанией в Порт-Судане для решения проблем со сбоями в подаче электричества, которые также отрицательно сказываются на производстве питьевой воды в городе.