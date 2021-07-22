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Жители Порт-Судана пожаловались на нехватку источников питьевой воды
Весь мир
Жители Порт-Судана пожаловались на нехватку источников питьевой воды
gov.karelia.ru  /  Официальный интернет-портал Республики Карелия

Порт-Судан, 22 июля. Население штата Красное море на востоке африканской страны вновь страдает от жажды с приходом летнего сезона. Граждане в очередной раз пожаловались на острую нехватку питьевой воды, сообщает агентство Radio Dabanga.

 

 

Цена одной канистры на местном рынке варьируется от 500 до 1000 фунтов из-за выхода из строя основного источника в населенном пункте Арбаат. Город в настоящее время зависит от 35 колодцев.

Кризис с питьевой водой в Порт-Судане усугубляется каждый год в летний сезон. Ежедневно сотни граждан толпятся перед опреснительными станциями в надежде получить хоть небольшое количество жизненно необходимого ресурса, в то время как цены на него неуклонно растут.

В начале июня стоимость 18-литровой бутылки достигала 30 суданских фунтов в пределах станции, на рынках же она увеличивалась в десятки раз. Жители каждый год жалуются на ухудшение условий и требуют от центрального правительства обеспечить регион опреснительными заводами с большей производственной мощностью, чтобы восполнить нехватку питьевой воды.

Они обвиняют все сменявшие друг друга правительства страны, включая нынешние переходные власти, во лжи и введении в заблуждение населения, так как обещания завершить проект по соединению Красного моря с водами Нила до сих пор не выполнены. Граждане заявляют о необходимости отправки колонны цистерн с питьевой водой из города Атбара, чтобы спасти регион от жажды.

Ранее губернатор Абдалла Шанграй посетил водозаборные сооружения в районе Арбаат и поручил местным коммунальным службам мобилизовать усилия и объявить чрезвычайную ситуацию в летний период, чтобы ввести колодцы на участке в эксплуатацию. Он обязался преодолеть все препятствия и оказать материально-техническую поддержку.

Глава штата Красное море призвал к тесной координации с электроэнергетической компанией в Порт-Судане для решения проблем со сбоями в подаче электричества, которые также отрицательно сказываются на производстве питьевой воды в городе.

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