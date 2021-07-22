Основные ошибки при подаче заявлений на выплаты назвали в ПФР

Екатеринбург, 22 июля. Пенсионный фонд России напоминает жителям страны о важности корректного заполнения заявлений для получения господдержки.

Гарантированно получить пособия смогут только те беременные женщины, вставшие на учет на ранних сроках, которые правильно оформили документы и сообщили достоверную информацию. К ним относятся и родители, в одиночку воспитывающие детей от 8 до 17 лет.

Гражданам представили информацию о ключевых ошибках при подаче заявлений в отделении ПФР по Свердловской области.

Среди наиболее распространенных неточностях значатся следующие: ошибки в ФИО ребенка, неверно заполненные данные в актовых записях о рождении детей, некорректный СНИЛС, предоставление номера карты вместо номера счета и некоторые другие.

Минтруд России ранее напоминал, что выплаты в размере 10 тыс. рублей можно будет получить только на карту. Для этого можно воспользоваться пластиком любой платежной системы.