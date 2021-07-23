Врач-диетолог Анна Белоусова дала главные советы по выбору сыра

Большое изобилие всевозможных сыров ставит перед современным потребителем трудную задачу: как выбрать по-настоящему качественный и вкусный продукт для себя и своей семьи? Подобными рекомендациями с россиянами поделился Роспотребнадзор, и корреспондент ФАН попросил прокомментировать их практикующего врача-диетолога и нутрициолога Анну Белоусову.

По мнению специалиста, перед походом в магазин следует заглянуть в свой кошелек, ведь в отношении сыров работает правило «чем дороже, тем лучше». Хороший сыр требует соответствующих затрат, поэтому надеяться на натуральность продукта ценой в 300 рублей за килограмм особенно не стоит.

«Если мы берем магазины шаговой доступности, то там можно найти качественный продукт. Но более качественные сыры дорогие, их, как правило, продают в отделе деликатесов. Поэтому если мы в употреблении сыра каким-то образом ограничены, то лучше взять продукцию более дорогую, но более вкусную», — советует эксперт.

Белоусова обращает внимание на первоочередное правило от федеральной службы — внимательно изучать этикетку перед отправкой товара в корзину. В первую очередь смотреть нужно на даты, причем не только окончания срока годности, но и дату самой фасовки продукта.

«Многие магазины шаговой доступности фасуют брикеты сыра с утра, и если эта дата фасовки сегодняшняя или вчерашняя, то можно брать спокойно. Взяли кусочек сыра, который нам приглянулся, и рассмотрели его со всех сторон. Если там где-то есть хоть пятнышко плесени, то, понятно, кладем обратно. А еще говорим об этом товароведу. Не факт, что сыр снимут с полок, но иногда такое бывает», — заявляет доктор.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Следующий важный момент для потребителя — оценить равномерность прокрашивания бруска. О том, что сыр лежалый, говорят края сыра — их оттенок более темный и желтый, нежели средняя часть куска.

«И по запаху вы все поймете, потому что бывают сыры совсем не пахнущие, а бывают сыры духовитые. Тот же Маасдам, например, должен пахнуть достаточно резко. Пармезан — то же самое», — вторит памятке Роспотребнадзора нутрициолог.

А вот то, что количество и величина дырочек на сыре свидетельствуют об его качестве, Белоусова называет мифом. Оказывается, такие показатели зависят от сорта сыра, — у того же Костромского или Российского они будут скромными — а также технологии его производства.

«Если вы приходите в отдел деликатесов, то там, как правило, можно допроситься, чтобы вам дали попробовать и понюхать кусочек сыра. Это даже в правилах потребителя на информационной доске, на которую никто не смотрит, прописано», — резюмирует Анна Белоусова.

Ранее кинозвезда и автор кулинарных рецептов Юлия Высоцкая поделилась с поклонниками идеей приготовления сыра. По ее совету, для созревания сыра можно использовать виноградные листья, благодаря чему деликатес станет еще изысканнее на вкус.