Врач по результатам КТ заявил о разрушении легких МакSим

Москва, 22 июля. Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин проанализировал последний снимок компьютерной томографии (КТ) певицы МакSим (Марина Максимова), который попал к журналистам.

Корреспонденты Telegram-канала Life Shot заявили, что к ним в руки попал свежий снимок КТ легких тяжелобольной МакSим. Они попросили врача проанализировать результаты томографии звезды, чтобы узнать о ее положении. По данным канала, процедура была якобы проведена накануне.

Пульмонолог Овечкин изучил данные снимка, заявив, что в легких певицы накапливается жидкость. Уровень достигает 600 мл, тогда как 5 июля на обследовании этот показатель был всего 200 мл. По словам медика, по результату КТ видно, что происходит увеличение полостей деструкции. Это свидетельствует о разрушении легких артистки.

«Это может говорить о том, что COVID-19 уходит на второй план. А характер изменения справа говорит о присоединении вторичной инфекции и что она активно разрушает правое легкое. И легкое после распада восстановиться не может», — объяснил Овечкин.

Врач не стал делать прогнозов, отметив, что при выздоровлении звезды осложнения могут быть в итоге небольшими и никак не скажутся на ее творческой деятельности в будущем. Он подчеркнул, что предсказать исход сложно. Самое важное, по словам специалиста, чтобы полости больше не увеличивались.

Представители Максимовой призывают фанатов молиться за выздоровление артистки. Пока лечащие врачи не говорят никаких подробностей. Официально известно лишь то, что состояние МакSим продолжает оставаться стабильно тяжелым.