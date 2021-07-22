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В МИД РФ призвали международные структуры изучить факты сотрудничества США с ИГ

  /   Обновлено: 22 июля 2021 17:18
Политика
В МИД РФ призвали международные структуры изучить факты сотрудничества США с ИГ
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Москва, 22 июля. США могли сотрудничать с боевиками запрещенной в РФ организации ИГ1. На это указывает целый ряд фактов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, множество вопросов вызывают фиксирующиеся с 2017 года полеты вертолетов в районах активности боевиков запрещенной в России организации ИГИЛ1 на севере Афганистана.

«По сведениям афганских источников, посредством указанных воздушных судов отрядам игиловцев доставлялось пополнение в живой силе, передавались вооружения, боеприпасы», — рассказала она.

Захарова отметила, что подобные операции не могли проводиться без ведома США и НАТО, которые полностью контролировали воздушное пространство над Афганистаном. Она призвала международные структуры детально изучить имеющиеся факты.

Ранее сообщалось, что американские войска покидают территорию Афганистана. По словам экспертов, этот шаг привел к эскалации напряженности в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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