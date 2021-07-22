Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 17:56
17:54
Политика
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе
17:54
Технологии
В Минобрнауки объяснили интерес компаний аэрокосмической отрасли к разработкам ученых
17:52
Происшествия
Прокуратура займется ДТП в Анапе с несколькими пострадавшими
17:52
Весь мир
Байк-шоу «Ночных волков» в Донецке: Хирург рассказал, приедет ли Путин в Донбасс
17:51
Происшествия
Задержанные на Ставрополье экстремисты планировали совершить теракт
17:50
Весь мир
Ливийские власти задержали 27 мигрантов после их побега от контрабандистов
17:48
Политика
В США анонсировали санкции против Кубы
17:40
Происшествия
Кроссовер сбил толпу людей под Анапой
17:37
Экономика
Ретейлер «Магнит» приобрел сеть «Дикси»
17:34
Происшествия
СК заключил соглашение о взаимодействии с Ленинградской федерацией профсоюзов
Все новости

Марокко пригрозило судебным иском после обвинений в использовании шпионской программы
Весь мир
Марокко пригрозило судебным иском после обвинений в использовании шпионской программы
pixabay.com  / 

Рабат, 22 июля. Марокканское правительство пригрозило судебным иском против любого, кто обвинит королевство в использовании шпионского ПО Pegasus, разработанного израильской компанией NSO Group.

Власти категорически отрицают «необоснованные утверждения» о том, что спецслужбы североафриканской страны покупали и использовали вредоносную программу.

«Началось судебное расследование ложных заявлений, содержащихся в новостных материалах, опубликованных иностранными газетами, которые приписывают обвинения марокканским государственным властям и привлекают национальные конституционные институты в делах, затрагивающих высшие интересы королевства», — добавили в прокуратуре.

Ранее международные издания обнародовали расследование, основывающееся на списке из более чем 50 тысяч телефонных номеров, согласно которому программу Pegasus использовали для шпионажа как минимум за 180 журналистами, 600 политическими деятелями, 85 правозащитниками и 65 владельцами компаний в нескольких странах.

Позже французские СМИ Le Monde и France Info сообщили, что номер, который президент Эммануэль Макрон использовал примерно с 2017 года, нашли «в списке, выбранном службами безопасности Марокко, которые заказали шпионское программное обеспечение Pegasus».

Однако во вторник уточнили, что телефонный номер короля Мухаммада VI и его окружения также нашли в списке марокканских спецслужб. В ответ на обвинения официальный Рабат предпочел судебный процесс как внутри страны, так и на международном уровне — против любой стороны, распространяющей утверждения о шпионаже.

NSO Group отрицает продажу программного обеспечения авторитарным правительствам и настаивает на том, что Pegasus предназначен только для законного использования в качестве инструмента борьбы с терроризмом и преступностью.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Марокко пригрозило судебным иском после обвинений в использовании шпионской программы
марокко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru