Марокко пригрозило судебным иском после обвинений в использовании шпионской программы

Рабат, 22 июля. Марокканское правительство пригрозило судебным иском против любого, кто обвинит королевство в использовании шпионского ПО Pegasus, разработанного израильской компанией NSO Group.

Власти категорически отрицают «необоснованные утверждения» о том, что спецслужбы североафриканской страны покупали и использовали вредоносную программу.

«Началось судебное расследование ложных заявлений, содержащихся в новостных материалах, опубликованных иностранными газетами, которые приписывают обвинения марокканским государственным властям и привлекают национальные конституционные институты в делах, затрагивающих высшие интересы королевства», — добавили в прокуратуре.

Ранее международные издания обнародовали расследование, основывающееся на списке из более чем 50 тысяч телефонных номеров, согласно которому программу Pegasus использовали для шпионажа как минимум за 180 журналистами, 600 политическими деятелями, 85 правозащитниками и 65 владельцами компаний в нескольких странах.

Позже французские СМИ Le Monde и France Info сообщили, что номер, который президент Эммануэль Макрон использовал примерно с 2017 года, нашли «в списке, выбранном службами безопасности Марокко, которые заказали шпионское программное обеспечение Pegasus».

Однако во вторник уточнили, что телефонный номер короля Мухаммада VI и его окружения также нашли в списке марокканских спецслужб. В ответ на обвинения официальный Рабат предпочел судебный процесс как внутри страны, так и на международном уровне — против любой стороны, распространяющей утверждения о шпионаже.

NSO Group отрицает продажу программного обеспечения авторитарным правительствам и настаивает на том, что Pegasus предназначен только для законного использования в качестве инструмента борьбы с терроризмом и преступностью.