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Заразившиеся бразильским штаммом россияне не были привиты от коронавируса

  /   Обновлено: 22 июля 2021 17:18
Общество
Заразившиеся бразильским штаммом россияне не были привиты от коронавируса

Москва, 22 июля. Россияне, которые заразились британским штаммом коронавирусной инфекции, не были вакцинированы.

Выявленные в стране случаи инфицирования этой мутацией являются единичными. Об этом сообщили в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

«Привиты заболевшие не были», — говорится в заявлении.

Впервые гамма-вариант обнаружили в Бразилии в ноябре прошлого года. А уже в апреле он стал активно распространяться по всему миру. В России зафиксировали всего несколько пациентов, заразившихся этим штаммом.

Российский вирусолог Виталий Зверев ранее сравнил бразильский и британский штаммы. По его словам, они похожи по строению, но есть и несколько отличий.

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россия коронавирус бразильский штамм
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