Запад консолидирует либералов-эмигрантов из РФ и Белоруссии в рамках «Форума свободной России»

Организаторы русофобского «Форума свободной России» (ФСР) активизируют работу по консолидации руководителей протестного движения и оппозиционных активистов из РФ и Белоруссии, находящихся в эмиграции. Соответствующие планы озвучил журналистам окололиберальных СМИ ответственный секретарь и сооснователь форума Иван Тютюрин по итогам прошедшей в Праге встречи инициативной группы по подготовке очередного ФСР.

«Следующий «Форум Свободной России» состоится в Вильнюсе 2 и 3 декабря, и мы уже понимаем, что он будет больше сосредоточен на проблеме эмигрантов из-за политической ситуации внутри самой России и из-за общей эпидемиологической ситуации», — сообщил Тютюрин в интервью сотрудникам русской службы «Голоса Америки»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

По его словам, в Белоруссии оппозиция более сплочена и регулярно обращается к целому ряду западных политиков за помощью. Ответственный секретарь ФСР уверен, что во многом этому способствует наличие конкретного лидера в лице Светланы Тихановской.

tsikhanouskaya.org / Светлана Тихановская

Тютюрин обратил внимание, что в российской либеральной тусовке наблюдаются некоторая разрозненность и порой даже конкуренция, прежде всего между ближайшим окружением Алексея Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии в городе Покров, и руководителями структур беглого олигарха Михаила Ходорковского. Он добавил, что при этом позиции рядовых активистов мало чем отличаются.

Федеральное агентство новостей /

«Если российская оппозиция хочет сформировать единый месседж к западным институтам, то должна быть более серьезная форма консолидации», — заявил сооснователь «Форума свободной России».

Тютюрин назвал прошедшую встречу с активистами, в том числе представителями бывшей «Открытой России»2 (признана в РФ нежелательной и прекратила работу), «мозговым штурмом», направленным на выстраивание системы связей между общинами российских эмигрантов.

Другой участник мероприятия в Праге — политолог Александр Морозов — более оптимистично оценил положение дел отечественной оппозиции. По его мнению, уехавшим за рубеж либералам просто необходимо изучить белорусский пример и использовать его.

Напомним, центральной темой в повестке прошедшего 28-29 мая текущего года ФСР стало формирование в Европе обширной эмигрантской сети для атаки на Россию. Организаторы форума, основанного проживающим за границей бывшим чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым, собрали для обсуждения этого вопроса откровенных русофобов, предателей и продвиженцев «западных ценностей», таких как Леонид Невзлин, Евгения Чирикова, Марат Гельман, Александр Гольдфарб, Аркадий Бабченко (включен в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга), Леонид Гозман, Лев Пономарев (включен Минюстом РФ в реестр физлиц СМИ-иноагентов), Геннадий Гудков и других.

Исходя из сказанного журналистам Тютюриным и Морозовым, можно сделать вывод, что кураторы ФСР рассчитывают консолидировать разрозненных либеральных активистов, покинувших Россию, и представителей белорусского протестного движения. Очевидно, что ликвидация «Фонда борьбы с коррупцией»3 (ФБК3 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена по решению суда) и связанных с ним структур нарушила планы западных спонсоров команды Навального по дестабилизации общественно-политической обстановки в нашей стране.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Госдуме РФ обратили внимание на сепаратистские идеи, открыто продвигаемые на «Форуме свободной России». Глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев направил в Генпрокуратуру соответствующее обращение.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ

3 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.