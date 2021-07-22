Посвятивший жизнь медицине нижегородский врач-инфекционист скончался от COVID-19

Нижний Новгород, 22 июля. В Нижегородской области скончался врач-инфекционист Михаил Животовский. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Посвятивший свою жизнь медицине специалист не смог справиться с COVID-19. 25 лет он был главным внештатным детским инфекционистом областного минздрава, почти полвека проработал в Инфекционной клинической больнице №23 Нижнего Новгорода.

«Всегда тактичный с пациентами, уверенный и спокойный с родителями, мудрый и справедливый с сотрудниками вверенного ему отделения, Михаил Викторович работал с полной отдачей и глубокой преданностью своей профессии», — сообщили в ведомстве.

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