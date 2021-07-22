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Посвятивший жизнь медицине нижегородский врач-инфекционист скончался от COVID-19
Общество
Посвятивший жизнь медицине нижегородский врач-инфекционист скончался от COVID-19
zdrav-nnov.ru  /  Министерство здравоохранения Нижегородской области

Нижний Новгород, 22 июля. В Нижегородской области скончался врач-инфекционист Михаил Животовский. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Посвятивший свою жизнь медицине специалист не смог справиться с COVID-19. 25 лет он был главным внештатным детским инфекционистом областного минздрава, почти полвека проработал в Инфекционной клинической больнице №23 Нижнего Новгорода.

«Всегда тактичный с пациентами, уверенный и спокойный с родителями, мудрый и справедливый с сотрудниками вверенного ему отделения, Михаил Викторович работал с полной отдачей и глубокой преданностью своей профессии», — сообщили в ведомстве.

Ранее ФАН писал, что коронавирус стал агрессивнее. Об этом в своем видео рассказала врач-реаниматолог.

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россия нижегородская область коронавирус
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