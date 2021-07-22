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Как Париж пытался сохранить влияние в Африке за счет убийства президента Мадагаскара
Весь мир
Как Париж пытался сохранить влияние в Африке за счет убийства президента Мадагаскара
andry-rajoelina.org  /  Andry Rajoelina

Малагасийская прокуратура в четверг, 22 июля, заявила о предотвращении покушения на президента страны Андри Радзуэлину. По обвинению в подготовке убийства первого лица задержаны два француза — Поль Рафанохарана и Филипп Франсуа.

По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, члена Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, граждане Франции действовали в соответствии с указаниями из Парижа. Об этом свидетельствует, в частности, боевое прошлое второго фигуранта — Филиппа Франсуа. Тот служил в звании полковника армии на территории Чада.

Политолог объяснил, что президент Мадагаскара мог стать жертвой ревности. Дело в том, что Франция стремительно теряет позиции в Африке, где еще 70 лет назад имела десятки колоний. Страны континента, уставшие от гегемонии бывшей метрополии, начинают налаживать сотрудничество с Россией и Китаем. Такие настроения наблюдаются, например, в Центральноафриканской Республике, которой Москва помогает обучать национальную армию.

Европейские государства, отмечает Кошкин, пытаются сдержать растущее влияние России. И ликвидация малагасийского президента отвечает этой цели, являясь своего рода поучительным примером для остальных африканских лидеров.

«Конечно же, африканский материк тоже находится в центре разыгрывания карты давления на Москву. Мы сталкиваемся с ревностью Франции и в ЦАР, когда президент Фостен-Арканж Туадера отдает предпочтение прежде всего Российской Федерации, особенно в сфере безопасности, и в Мадагаскаре. Поэтому на сегодняшний день наблюдается желание западных стран не пустить Россию ни на Ближний Восток, ни в Латинскую Америку, ни на африканский материк, для того чтобы купировать ее развитие и как можно жестче спеленать ее во внешнеполитическом отстаивании своих интересов», — подчеркнул эксперт.

Однако благодаря действиям местных правоохранителей, сумевших предотвратить покушение, Париж добился обратного. Причастность французских граждан к инциденту, тем более связанных с официальными структурами, вероятно, поспособствует росту антирейтинга Елисейского дворца среди населения.

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