Движение «Талибан» исключило вероятность активизации боевиков ИГ в Афганистане

Кабул, 22 июля. Движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) не допустит, чтобы члены ИГИЛ1 (ИГ1, запрещено в РФ) активизировались в Афганистане, заявил представитель талибов Забиулла Муджахед.

Также террористы исключили вероятность присутствия боевиков из Средней Азии или Уйгурского района КНР на афганских территориях, передает РИА Новости.

«Мы заверяем, что мы… предотвратим их проникновение в страну», — добавил Муджахед.

На данный момент талибы захватили большую часть провинций Афганистана и около 90% рубежей страны, включая границы с Ираном и Таджикистаном.

Ранее представители «Талибана» заявили, что не допустят появление турецкого военного контингента на афганских территориях. При этом талибы не против, чтобы Анкара способствовала прогрессу во время переговоров.

1 Организация запрещена на территории РФ.