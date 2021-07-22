Кравцов напомнил, что второй иностранный язык необязательно учить в российских школах

Москва, 22 июля. Статус изучения второго иностранного языка в общеобразовательных учреждениях России уточнили в Министерстве просвещения РФ.

Второй иностранный язык необязательно изучать в российских школах. Общеобразовательные заведения вводят предмет на свое усмотрение. Перед этим школы должны согласовать изучение второго иностранного языка с родителями, объяснил глава ведомства Сергей Кравцов.

Минпросвещения РФ планирует перевести школы на документооборот в электронном формате. Ведомство ранее подготовило стратегию цифровой трансформации.