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Кравцов напомнил, что второй иностранный язык необязательно учить в российских школах

  /   Обновлено: 22 июля 2021 17:08
Общество
Кравцов напомнил, что второй иностранный язык необязательно учить в российских школах
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 22 июля. Статус изучения второго иностранного языка в общеобразовательных учреждениях России уточнили в Министерстве просвещения РФ.

Второй иностранный язык необязательно изучать в российских школах. Общеобразовательные заведения вводят предмет на свое усмотрение. Перед этим школы должны согласовать изучение второго иностранного языка с родителями, объяснил глава ведомства Сергей Кравцов.

Минпросвещения РФ планирует перевести школы на документооборот в электронном формате. Ведомство ранее подготовило стратегию цифровой трансформации.

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