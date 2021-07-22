Адель Вейгель рассказала, как рассекретила отношения Тимати и Сафаровой

Москва, 22 июля. Экс-участница шоу «Холостяк» Адель Вейгель призналась, что рассекретила отношения Тимати с победительницей Катей Сафаровой по короткому видео.

Модель Вейгель призналась, что пришла на «Холостяк» за новыми эмоциями. Однако она не исключала, что сможет полюбить Тимати, и надеялась стать победительницей проекта. Многие фанаты были уверены в том, что именно ей известный рэпер сделает предложение в конце сезона. Однако Вейгель сама приняла решение уйти с шоу, чем озадачила поклонников.

В студии проекта «Алена, блин!» Вейгель объяснила, почему покинула реалити и как смогла раньше остальных узнать об отношениях Тимати с Сафаровой.

«Я очень внимательный человек, внимательность меня порой губит. Катя выложила видео, я была в Котласе у родителей, Катя в Москве. Я ждала сообщения от Тимура по проекту. У Катюши увидела видео, где в начале Тимур сказал: «Угу». Я все поняла. В итоге на проекте Катя подтвердила мою информацию», — поделилась звезда.

Она призналась ведущей Алене Жигаловой, что после этого сразу же приняла решение уйти. Девушка потеряла интерес к шоу, где сердце главного героя уже было занято другой.

Во время беседы модель также назвала «Холостяк» достойным проектом, даже несмотря на то, что его часто сравнивают с рынком женщин и осуждают в Сети. Вейгель уверена, что хейтеры всегда найдут, за что кого-нибудь раскритиковать.