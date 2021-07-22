Синоптик Колесов заявил о невозможности составить долгосрочный прогноз погоды

Санкт-Петербург, 22 июля. Составить долгосрочный прогноз погоды практически невозможно, заявил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

По словам специалиста, прогноз можно дать максимум на пять дней, а дальше начинается теория вероятности. При этом не помогут даже суперкомпьютеры и увеличение количества метеостанций по всему миру.

«Природа — этот тот организм, который не стоит на месте, атмосфера Земли изменяется. Например, циклон может резко поменять свое направление и пойти не так, как предполагалось», — объяснил Колесов в ходе брифинга в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Например, нельзя сказать наверняка, что лето будет засушливым, а зима аномально холодной. Такие суждения являются просто предположениями, которые основаны на истории метеонаблюдений за долгие годы. Месячные прогнозы погоды строятся по другим законам, а именно по законам предсказуемости, добавил эксперт.

Александр Колесов также ответит и на другие вопросы об изменении климата как в России, так и в других странах. Пресс-конференция стартовала в 16:00 в медиацентре «Патриот».