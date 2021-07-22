МИД России назвал условие для транзита газа через Украину после 2024 года

Москва, 22 июля. Возможность продолжения транспортировки отечественного газа через Украину прокомментировали в МИД России.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил в комментарии РИА Новости, что наличие спроса покажет, продолжится ли транзит природного газа из России через территорию Украины.

Реакция министерства прозвучала в ответ на договоренность Соединенных Штатов и Германии по вопросам эксплуатации газопровода «Северный поток — 2» в Европе.

«Будет спрос, будет и транзит», — подчеркнул Грушко, объясняя перспективы транзита голубого топлива через Украину.

Вашингтон и Берлин ранее презентовали совместное заявление, в котором затронули вопросы поддержки Украины, обеспечения энергобезопасности в регионе, а также договорились в вопросах климатической повестки.