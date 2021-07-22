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МИД России назвал условие для транзита газа через Украину после 2024 года

  /   Обновлено: 22 июля 2021 17:18
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Политика
МИД России назвал условие для транзита газа через Украину после 2024 года
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 июля. Возможность продолжения транспортировки отечественного газа через Украину прокомментировали в МИД России.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил в комментарии РИА Новости, что наличие спроса покажет, продолжится ли транзит природного газа из России через территорию Украины.

Реакция министерства прозвучала в ответ на договоренность Соединенных Штатов и Германии по вопросам эксплуатации газопровода «Северный поток — 2» в Европе.

«Будет спрос, будет и транзит», — подчеркнул Грушко, объясняя перспективы транзита голубого топлива через Украину.

Вашингтон и Берлин ранее презентовали совместное заявление, в котором затронули вопросы поддержки Украины, обеспечения энергобезопасности в регионе, а также договорились в вопросах климатической повестки.

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