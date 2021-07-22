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Иран начинает экспорт нефти из нового терминала в Оманском заливе
Весь мир
Иран начинает экспорт нефти из нового терминала в Оманском заливе
wikipedia.org  /  U.S. Army Corps of Engineers / Public Domain

Тегеран, 22 июля. Иран открыл новый нефтяной терминал в районе порта «Джаск» на побережье Оманского залива. Это позволит танкерам попадать в Аравийское море, избегая Ормузского пролива, который регулярно патрулируют корабли ВМС США.

Для доставки нефти к «Джаску» из района терминала «Горех» в провинции Бушер был построен трубопровод длиной около 1 000 километров. Прежде все точки вывоза иранской нефти находились на побережье Персидского залива, что в случае какого-либо конфликта поставило бы под удар весь морской экспорт энергоносителей.

На официальной церемонии открытия терминала присутствовал уходящий президент Исламской республики Хасан Роухани, который назвал событие «великим историческим днем для иранского народа» и подчеркнул значимость нефтяной промышленности как для его страны, так и для ее противников.

Иран находится под жесткими санкциями США с тех пор, как Вашингтон в одностороннем порядке объявил о выходе из ядерной сделки в 2018 году. Часть наложенных ограничений запрещает закупки сырой иранской нефти, что нанесло сильный удар по экономике республики. Однако впоследствии страна нарастила экспорт нефтепродуктов, на которые действие санкций не распространялось, а также увеличила количество «непрямых» поставок углеводородов через союзные государства. Помимо этого, в ряде случаев Тегеран использовал для доставки военные суда либо маскировал гражданские корабли, отключая их радиопередатчики.

Танкеры, принадлежащие Ирану, часто становились целями атак и арестов со стороны его противников, включая США и Саудовскую Аравию.

В октябре 2019 года у берегов королевства в Красном море произошло два взрыва на одном из нефтеналивных кораблей, принадлежащих иранской компании. По результатам расследования причиной был назван пуск ракет, ответственность за который была возложена республикой на Саудовскую Аравию.

Также в августе 2020 года США арестовали четыре иранских корабля — Bella, Bering, Pandi и Luna, которые доставляли нефть в Венесуэлу, находящуюся в блокаде по инициативе Вашингтона, а в феврале 2021-го — танкер Achilleas, проходивший неподалеку от побережья ОАЭ, при этом изъятая с судна нефть впоследствии была продана за 110 млн долларов.

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