Волочкова объяснила недоброжелателям, что им нужно сделать, чтобы приблизиться к ее успехам

Москва, 22 июля. Анастасия Волочкова, побывала в студии передачи «Легенда» на канале RTVi и рассказал все свои сокровенные тайны. Поведала она о тайнах Большого театра, о том как ее пыталась обмануть родная мать и многое другое.

Там же Прима призналась, что не любит, когда про нее пишут гадости, не имеющие к ней никакого отношения.

«И я не соответствую тому образу, который создали недоброжелатели и многие средства массовой информации», — объясняет Волочкова.

Женщина указала, что если кому-то не нравится ее шпагат, растяжка или что-то другое, она предлагает хейтерам самим попробовать самим сесть на него.

«Пусть с вашими кривыми ногами, с толстыми ж*****, но сядьте, попробуйте! Поднимите свои пятые точки, принесите их в спортивный зал, закройте холодильник на замок, превратите свои телеса в такую форму, как у меня, и тогда я готова буду с вами устраивать батл», — парировала балерина.

«Легенда» — серия передач на RTVI о жизни россиян, которые стали символами своего поколения. Среди актеров, политиков и музыкантов , спортсменов и политиков находятся те, кто готовы рассказать всю правду о своей интересной жизни, о том, что скрыто за кулисами их жизни, об уроках, потерях и испытаниях, и о том, чего раньше никто не знал и не слышал.

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