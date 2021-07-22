Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 19:26
19:26
Происшествия
Подросток умер после пробежки в новосибирском санатории «Восток»
19:26
Экономика
Комиссия по сельскохозяйственной микропереписи появится в Архангельской области
19:21
Политика
МИД ФРГ призвал Украину имплементировать «формулу Штайнмайера» в законодательство
19:17
Общество
Колесов оценил вероятность тропических ураганов в Петербурге на следующей неделе
19:14
Спорт
«Ландскрона» призвала фанатов «Зенита» бойкотировать матч с «Химками»
19:14
Видео
Талибы захватили 90% границ Афганистана. События дня
19:13
Общество
В Смоленске мужчина спас жизнь брату во время пожара
19:10
Спорт
Тренер Юрий Роденков призвал перестать тратить бюджетные средства на футбол
19:09
Весь мир
Италия продолжит сотрудничество с Ливией по вопросам мигрантов
19:05
Общество
Неадекватный мужчина с привязанным к руке ножом пугал туристов на пляже в Севастополе
Все новости

Волочкова объяснила недоброжелателям, что им нужно сделать, чтобы приблизиться к ее успехам

  /   Обновлено: 22 июля 2021 19:19
Общество
Волочкова объяснила недоброжелателям, что им нужно сделать, чтобы приблизиться к ее успехам
Prt Scr premier.one  / 

Москва, 22 июля. Анастасия Волочкова, побывала в студии передачи «Легенда» на канале RTVi и рассказал все свои сокровенные тайны. Поведала она о тайнах Большого театра, о том как ее пыталась обмануть родная мать и многое другое. 

Там же Прима призналась, что не любит, когда про нее пишут гадости, не имеющие к ней никакого отношения. 

«И я не соответствую тому образу, который создали недоброжелатели и многие средства массовой информации», — объясняет Волочкова.  

Женщина указала, что если кому-то не нравится ее шпагат, растяжка или что-то другое, она предлагает хейтерам самим попробовать самим сесть на него. 

«Пусть с вашими кривыми ногами, с толстыми ж*****, но сядьте, попробуйте! Поднимите свои пятые точки, принесите их в спортивный зал, закройте холодильник на замок, превратите свои телеса в такую форму, как у меня, и тогда я готова буду с вами устраивать батл», — парировала балерина. 

 «Легенда» — серия передач на RTVI о жизни россиян,  которые стали символами своего поколения. Среди актеров, политиков и музыкантов , спортсменов и политиков находятся те, кто готовы рассказать всю правду о своей интересной жизни, о том, что скрыто за кулисами их жизни, об уроках, потерях и испытаниях,  и о том, чего раньше никто не знал и не слышал.  

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, почему отказывается вакцинироваться. 

 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Волочкова объяснила недоброжелателям, что им нужно сделать, чтобы приблизиться к ее успехам
волочкова интервью признание легенда негатив
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru