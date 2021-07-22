Разработка студентов МГТУ им. Баумана решит проблему доставки грузов с МКС

Авторотирующий спускаемый аппарат для доставки малых научных грузов с орбитальных комплексов, представленный на МАКС-2021, может решить существующую проблему грузопотока между Землей и МКС. Об этом рассказали ФАН разработчики проекта, студенты МГТУ им. Баумана — Вероника Павлюченко, Максим Ваюта и Михаил Денисов.

Создатели проекта сообщили, что его главная задача заключается в том, чтобы доставить результаты галактических исследований на Землю очень быстро, вне зависимости от пилотируемого запуска.

«Это беспилотный аппарат, — подчеркнула студентка шестого курса Вероника Павлюченко. — Предполагается, что он доставляется на МКС, где хранится до востребования. Космонавты выполняют какой-либо эксперимент, затем загружают в контейнер результаты и закрывают его. Он сохраняет определенную заданную температуру для груза, обычно от —4 до +37 градусов. После специалисты закрывают верхнюю крышку, используя специальные прижимы, и тем самым не дают колебаться контейнеру внутри корпуса. Когда наступает время выхода, наш аппарат погружают в специальное пусковое устройство, и оно уже в определенный момент времени выпустит капсулу от МКС».

Когда аппарат пролетит самые опасные тепловые участки и будет готов к торможению, у него откинется крышка и будет вытолкнут термостатированный контейнер.

«Начинается самый интересный этап: мы разворачиваем наши плечи и винты и входим в режим авторотации, — рассказал студент 5 курса Максим Ваюта. — Винты начинают сами быстро раскручиваться благодаря набегающему потоку воздуха. Мы тормозим, а затем доходим до определенной области, где специалисты нас быстро найдут и подхватят».

По словам ребят, их проект позволит сократить время доставки с МКС на Землю, избежать ненужных проверок и ускорить передачу результатов эксперимента специалистам. Разработчики сообщили, что спуск аппарата займет около шести часов, а его поиск — максимум два часа.

facebook.com/Roscosmos / Олег Артемьев

«Сейчас груз доставляется с помощью кораблей «Союз», — напомнил Ваюта. — Грубо говоря, космонавт загружает в багажник результат эксперимента, а затем приземляется в казахстанских степях. Пройдет уйма времени, пока пройдут все проверки и его с грузом оттуда довезут. А мы можем сажать наш аппарат не в Казахстане, а севернее. У него достаточно маленькая зона посадки, что удобно в плане безопасности — он точно не упадет никому на голову».

Михаил Денисов уточнил, что на МКС доставляется примерно 25-35 тонн грузов в год, а возвращается — не больше 600 кг за счет двух возвратов «Союза». В результат мы наблюдаем огромный дисбаланс.

Студенты МГТУ им. Баумана рассказали, что в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН уже заинтересовались данным проектом.

«ИМБП РАН очень хотел бы, чтобы мы это реализовали, потому что у него часто случаются проблемы с доставкой, — поделилась Вероника Павлюченко. — Роскосмос тоже в принципе заинтересован. Например, на «Королевских чтениях», проходивших в 2021 году, во время презентации Дмитрия Рогозина было объявлено такое новое направление, как космическая лаборатория. Мы подходим именно под него с доставкой грузов, так как рано или поздно мы все равно придем к тому, что на орбите придется что-то делать, изготавливать лекарства, например, даже сейчас».

Собеседница ФАН продолжила, что грузы, доставляемые с МКС с помощью беспилотного аппарата, в будущем смогут послужить основой для множества лекарств, которые помогут справиться с ныне неизлечимыми болезнями.

«Надеемся, что мы сможем развить дальше этот проект и запустить его, — рассказала студентка. — Тем самым мы увеличим количество экспериментов, которые проводятся на МКС, и не будем ограничены кораблями «Союза». Грузы будут доставляться несколькими аппаратами, увеличивая транспортный поток».

В заключение Вероника Павлюченко сообщила, что в настоящее время создатели проекта работают над перекомпоновкой систем, стремясь уменьшить размер аппарата.

Ранее участник китайской делегации на МАКС-2021 назвал главные ожидания от авиасалона.