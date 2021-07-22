Талибы захватили 90% границ Афганистана. События дня

Движение «Талибан» заявило о захвате 90% афганских границ Члены запрещенного в России движения «Талибан» захватили порядка 90% афганских рубежей, включая границу с Туркменией, Ираном, Таджикистаном и Узбекистаном. О расширении зоны своего контроля в южно-азиатской стране сообщил официальный представитель талибов. При этом в российском МИД отметили, что Москва готова предпринять все необходимые действия для недопущения агрессии террористов против соседнего Таджикистана. На фоне полного вывода американского контингента из Афганистана боевики уже взяли под свой контроль большую часть провинций покинутой натовцами страны и готовят осаду крупных городов. Ранее талибы заявили о намерении сотрудничать с Турцией. Однако террористическое движение считает планы Анкары оставить своих военных в Афганистане ошибочными.

Кабмин выделит 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям пресс-служба администрации Краснодарского края / Правительство России направит почти 1,5 миллиарда рублей на выплаты многодетным семьям. О финансовой поддержке сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. «По поручению президента правительство сегодня дополнительно выделит регионам почти 1,5 миллиарда рублей на выплаты родителям, у которых родился третий или последующий ребенок. Такие семьи будут получать эти средства, пока детям не исполнится три года», — сказал премьер-министр. По словам Михаила Мишустина, размер пособия зависит от конкретного российского субъекта и равняется региональному прожиточному минимуму на одного ребенка. В этом году на выплаты предусмотрено 58 миллиардов рублей из федерального бюджета. Материальные бонусы получат родители более полумиллиона детей. Глава кабмина заверил, что правительство будет и дальше помогать таким семьям.