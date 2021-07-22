В МИД России осудили попытки покушения на президента Мали

Москва, 22 июля. Москва решительно осуждает попытки покушения на временного президента Мали Ассими Гоиту, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Москва осуждает попытки покушения на руководителя западноафриканского государства, сказала российский дипломат. По ее словам, РФ продолжает внимательно наблюдать за обстановкой в Мали.

О покушении на Ассими Гоиту стало известно 20 июля. Злоумышленники попытались убить политика, который был назначен президентом Мали на время действия хартии переходного периода.