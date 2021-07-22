Россияне назвали Владимира Высоцкого лучшим советским бардом

Москва, 22 июля. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, кого россияне считают лучшим отечественным бардом.

Россияне отдали композитору и поэту Владимиру Высоцкому больше всего голосов во время опроса об авторской песне и творчестве отечественных музыкантов. ВЦИОМ предоставил результаты опроса, из которых видно, что лучшим советским бардом в стране считают именно Высоцкого. За него отдали голоса 22% опрошенных. На втором месте оказался Булат Окуджава с 10% голосов, на третьем — Александр Розенбаум с 9%.

На сайте ВЦИОМ сообщается, что в 2018 году анкетируемые посчитали Высоцкого главным кумиром XX века, сравнив его по популярности только с космонавтом Юрием Гагариным и полководцем Георгием Жуковым.

При этом в качестве барда Высоцкого запомнили только 7% опрошенных. Больше всего его знают как певца и музыканта — 40% россиян. В роли актера он остался в памяти у 28% респондентов. Около 95% анкетируемой молодежи знают песни Высоцкого, 89% — смотрели фильмы с его участием.

Согласно опросу ВЦИОМ, в России самым популярным журналистом считается Владимир Соловьев. На втором месте находится Юрий Дудь, а Ольга Скабеева заняла третье место по известности.