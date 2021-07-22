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Россияне назвали Владимира Высоцкого лучшим советским бардом
Общество
Россияне назвали Владимира Высоцкого лучшим советским бардом
Pr Scr youtube.com

Москва, 22 июля. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, кого россияне считают лучшим отечественным бардом.

Россияне отдали композитору и поэту Владимиру Высоцкому больше всего голосов во время опроса об авторской песне и творчестве отечественных музыкантов. ВЦИОМ предоставил результаты опроса, из которых видно, что лучшим советским бардом в стране считают именно Высоцкого. За него отдали голоса 22% опрошенных. На втором месте оказался Булат Окуджава с 10% голосов, на третьем — Александр Розенбаум с 9%.

На сайте ВЦИОМ сообщается, что в 2018 году анкетируемые посчитали Высоцкого главным кумиром XX века, сравнив его по популярности только с космонавтом Юрием Гагариным и полководцем Георгием Жуковым.

При этом в качестве барда Высоцкого запомнили только 7% опрошенных. Больше всего его знают как певца и музыканта — 40% россиян. В роли актера он остался в памяти у 28% респондентов. Около 95% анкетируемой молодежи знают песни Высоцкого, 89% — смотрели фильмы с его участием.

Согласно опросу ВЦИОМ, в России самым популярным журналистом считается Владимир Соловьев. На втором месте находится Юрий Дудь, а Ольга Скабеева заняла третье место по известности.

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вциом культура высоцкий
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