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Названы возможные сроки рассмотрения жалобы России в ЕСПЧ против Украины

  /   Обновлено: 22 июля 2021 16:17
Политика
Названы возможные сроки рассмотрения жалобы России в ЕСПЧ против Украины
pixabay.com

Москва, 22 июля. Европейский суд по правам человека может годами рассматривать жалобу России в отношении Украины. Об этом заявил постпред РФ при Совете Европы, посол Иван Солтановский.

Дипломат спрогнозировал сроки рассмотрения обращения России в ЕСПЧ. По словам посла, процесс может затянуться на несколько лет. Такой комментарий Солтановский дал на фоне жалобы Генпрокуратуры РФ в ЕСПЧ по поводу нарушений Киевом Европейской конвенции по правам человека.

Россия впервые обратилась в европейскую инстанцию и выдвинула ряд обвинений. Документ состоит из девяти основных претензий к Украине.

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