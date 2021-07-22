Названы возможные сроки рассмотрения жалобы России в ЕСПЧ против Украины

Москва, 22 июля. Европейский суд по правам человека может годами рассматривать жалобу России в отношении Украины. Об этом заявил постпред РФ при Совете Европы, посол Иван Солтановский.

Дипломат спрогнозировал сроки рассмотрения обращения России в ЕСПЧ. По словам посла, процесс может затянуться на несколько лет. Такой комментарий Солтановский дал на фоне жалобы Генпрокуратуры РФ в ЕСПЧ по поводу нарушений Киевом Европейской конвенции по правам человека.

Россия впервые обратилась в европейскую инстанцию и выдвинула ряд обвинений. Документ состоит из девяти основных претензий к Украине.